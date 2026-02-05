La lluvia seguirá este jueves en Andalucía, pero con menos intensidad, así como en Galicia y Sistema Central

Las precipitaciones persisten en áreas de Andalucía con acumulados significativos en regiones previamente afectadas por la saturación del suelo. Al mismo tiempo, Galicia y diversas zonas del entorno del Sistema Central reciben lluvias cuantiosas, en un contexto donde las condiciones meteorológicas adversas afectan buena parte del país. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la previsión de este jueves anticipa que los aguaceros se mantendrán, aunque con una intensidad menor en el sur peninsular, a la vez que aumentan en otros puntos clave del territorio.

El organismo detalló a través de su perfil en la red social X que durante la jornada continuarán sumándose litros de agua en varios lugares ya saturados por las recientes precipitaciones, con especial atención a algunas áreas de Andalucía. La alerta meteorológica también señala que grupos de chubascos intensos podrían sucederse en puntos del noroeste y el Sistema Central, donde el pronóstico es de lluvias frecuentes e intermitentes a lo largo del día, tal como consignó la AEMET.

Las previsiones incluyen la posibilidad de rachas de viento especialmente fuertes, que podrían intensificarse en amplias regiones. De acuerdo con lo publicado por la Agencia Estatal de Meteorología, se mantiene la vigilancia sobre este fenómeno, dada su capacidad para aumentar el riesgo de caídas de ramas, daños en infraestructuras y complicaciones en la circulación tanto en vías terrestres como en zonas portuarias o costeras de la península.

La situación meteorológica responde a una sucesión de frentes que afectan especialmente el sur y el noroeste del país. Según consignó el organismo estatal, la acumulación de precipitaciones en puntos de Andalucía representa un reto para aquellas comarcas que ya han experimentado anegamientos temporales en jornadas precedentes. Galicia y el área del Sistema Central también se perfilan como zonas de alta sensibilidad ante nuevos episodios de lluvias.

La AEMET puso énfasis en su comunicación sobre la importancia de monitorear los datos actualizados, ya que la evolución de las precipitaciones y el viento podría requerir ajustes en las alertas emitidas. En regiones donde la saturación del terreno ha alcanzado niveles elevados, las autoridades de protección civil recomiendan precaución, particularmente en desplazamientos en carretera o actividades al aire libre.

Según el seguimiento meteorológico de la jornada, las lluvias disminuirán su intensidad en Andalucía, aunque esto no implica la desaparición completa del riesgo de inundaciones en áreas ya comprometidas. Por su parte, Galicia afronta un panorama con lluvias más continuas y la posibilidad de registros acumulados relevantes al final del día. El entorno del Sistema Central, que abarca desde zonas montañosas hasta áreas de valle, también permanece bajo la influencia de estos episodios, según detalló la AEMET.

El viento figura como una de las principales complicaciones, con rachas que podrían alcanzar valores muy elevados y provocar riesgos asociados. El medio estatal destacó la necesidad de prestar atención a cualquier información sobre cortes de transporte, especialmente en zonas especialmente expuestas a estos eventos meteorológicos.

En el contexto actual, la comunicación de la AEMET mantiene a la población informada sobre la evolución de las condiciones atmosféricas, con especial atención a los efectos combinados de la lluvia persistente y el viento en diferentes zonas de la península. La recomendación general enfatiza seguir las actualizaciones y advertencias para minimizar incidentes derivados de la meteorología adversa.