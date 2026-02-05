Kate Middleton comparte un emotivo mensaje en el Día Mundial contra el Cáncer: "También hay momentos de fortaleza"

Tras varios meses centrada en su recuperación y en el cuidado de sus hijos, Kate Middleton reveló en enero de 2025 que su cáncer había entrado en fase de remisión. Según consignó el medio, la Princesa de Gales compartió la noticia durante su visita al Hospital Oncológico Royal Marsden de Londres, el mismo centro sanitario donde recibió quimioterapia tras el diagnóstico. Esta actualización sobre su estado de salud marcó el regreso paulatino de Kate a sus funciones institucionales, luego de un largo periodo alejada de la vida pública.

El medio reportó que Kate Middleton eligió el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, para compartir un mensaje dirigido a pacientes oncológicos y sus familias a través de un vídeo publicado en sus redes sociales. La Princesa subrayó la importancia del apoyo emocional y el acompañamiento para quienes atraviesan la enfermedad, enfatizando que las personas enfermas de cáncer “no están solas”. El video incluyó imágenes del acto en el hospital en el que anunció la remisión de su cáncer, reforzando el mensaje de esperanza y solidaridad.

De acuerdo con la información publicada, la Princesa de Gales insistió en la relevancia de la compañía y la esperanza durante el proceso oncológico, utilizando sus propias vivencias como ejemplo. Kate reconoció que vivir un diagnóstico de cáncer transforma tanto la vida de los pacientes como la de quienes los rodean. “Mis pensamientos están con todos los que enfrentan un diagnóstico de cáncer, están en tratamiento o se encuentran en proceso hacia la recuperación. El cáncer toca muchas vidas. No solo las de los pacientes, sino también las de sus familias, amigos y cuidadores que los acompañan”, señaló la Princesa en el mensaje transmitido en la fecha señalada, según reportó la plataforma.

Según detalló el medio, durante su declaración, Kate Middleton también hizo hincapié en la experiencia emocional que acompaña esta enfermedad. En su mensaje, la Princesa explicó que el proceso no sigue una línea recta y mencionó los diferentes estados de ánimo que lo caracterizan: “Como sabrá cualquiera que haya vivido esta experiencia, no es lineal. Hay momentos de miedo y agotamiento, pero también momentos de fortaleza, bondad y profunda conexión”. Además, resaltó el valor del cuidado, la comprensión y la esperanza tanto para quienes padecen cáncer como para sus familias.

Tal como publicó la fuente, la Princesa de Gales anunció públicamente su diagnóstico el 22 de marzo de 2024 mediante un vídeo en el que explicó que, luego de una cirugía abdominal programada, las pruebas posteriores revelaron la presencia de cáncer. Kate indicó entonces que comenzaría un tratamiento de quimioterapia preventiva, motivo por el cual reduciría notablemente sus apariciones públicas y actividades oficiales. El tratamiento concluyó en septiembre de 2024, aunque fue en enero de 2025 cuando retomó paulatinamente sus obligaciones institucionales.

En esta etapa de retomar sus funciones, Kate Middleton también ha priorizado su tiempo con sus hijos George, de 12 años, Charlotte, de 10, y Louis, de 7, enfocándose en su bienestar en medio del proceso de recuperación. El medio detalló que su presencia pública en el Hospital Royal Marsden permitió que se dirigiera tanto a pacientes como al personal de la institución, compartiendo su experiencia personal y haciendo un llamado a fortalecer las redes de apoyo para quienes se enfrentan al cáncer.

En simultáneo al mensaje de Kate, el Rey Carlos III, quien también cursa un tratamiento oncológico, intervino en el programa ‘Stand Up To Cancer’ del canal británico Channel 4. Según precisó la fuente, durante su aparición, el monarca pidió a la población británica que dedique un pensamiento especial en el Día Mundial contra el Cáncer por los cientos de miles de personas diagnosticadas cada año en el Reino Unido, así como por sus familiares y cuidadores. El Rey expresó: “Que se unan a mí para dedicar un lugar especial en sus corazones, mentes y oraciones a los cientos de miles de personas en todo el Reino Unido que reciben un diagnóstico de cáncer cada año, y a los millones más que los aman y cuidan”.

Esta jornada de concienciación global, reportó la fuente, pone de manifiesto el impacto que la enfermedad tiene sobre los afectados y sus redes de apoyo. La intervención de figuras públicas como la Princesa de Gales y el Rey Carlos III sirvió para amplificar la importancia del acompañamiento, la empatía y el cuidado en el proceso oncológico tanto a nivel individual como comunitario.

La actitud de Kate Middleton ante la enfermedad, explicó el medio, ha sido recibida como una referencia para pacientes con cáncer, quienes han encontrado inspiración en su apertura al compartir tanto los desafíos como las fortalezas surgidas a partir del diagnóstico y el tratamiento. El relato de su proceso, junto al respaldo expresado por la familia real británica, ha adquirido un significado simbólico en fechas como el Día Mundial contra el Cáncer, con la intención de transmitir que el acompañamiento y la esperanza son elementos fundamentales para transitar la enfermedad.