Israel afirma haber matado a un integrante de Hamás al que atribuye la muerte de la militar Noa Marciano

El ejército israelí y el servicio de inteligencia interna (Shin Bet) informaron que identificaron a Mahmud Azzam Hassan al Habil como líder de una célula insurgente de Hamás, responsable de la muerte de la soldado israelí Noa Marciano, de 19 años, poco después de los hechos ocurridos en la Franja de Gaza en octubre de 2023. Según consignó la prensa israelí citada por el medio, la acción militar que resultó en la muerte de Habil tuvo lugar en el campamento de refugiados de Al Shati, en el noroeste de Gaza. Las autoridades comunicaron que la operación fue posible gracias a información proporcionada por la División de Gaza, unidad a la que pertenecía la militar fallecida, hecho que las fuentes oficiales destacaron como relevante para el desenlace del operativo.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la operación contra Habil se produjo en el contexto de una serie de ataques desarrollados por las fuerzas armadas israelíes a lo largo del miércoles en diferentes puntos de Gaza, incluyendo la propia ciudad de Gaza y Jan Yunis. El Ministerio de Sanidad gazatí, bajo control de Hamás, informó que durante esta jornada al menos 21 personas perdieron la vida, entre ellas cuatro menores y un empleado de la Media Luna Roja Palestina, como resultado de estos operativos militares.

Tanto el Ejército como el Shin Bet indicaron en un comunicado conjunto que Habil fue señalado como el responsable de la ejecución de la militar Marciano, quien permaneció cautiva tras el ataque de Hamás perpetrado el 7 de octubre de 2023. Las autoridades israelíes aseguraron que la muerte del militante representa “un importante cierre de ciclo” para la familia de la joven y para las instituciones de defensa del país. Según detalló la nota oficial recogida por las agencias de noticias, el presunto jefe insurgente habría asesinado a la soldado cerca del Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza.

El medio indicó que, hasta el momento, Hamás no emitió ninguna reacción oficial al anuncio de Israel sobre la neutralización de Habil. Esta falta de respuesta ocurre en medio de la persistencia de enfrentamientos armados y de un elevado número de víctimas civiles en la región. Un dato anterior, también relevado por las fuentes israelíes, señala que tras los acontecimientos de octubre, el propio ejército israelí reconoció la posibilidad de que Noa Marciano hubiera sufrido heridas como consecuencia de un bombardeo ejecutado por sus propias fuerzas, aproximadamente un mes después del inicio de la ofensiva.

La información detallada por las fuentes castrenses y de inteligencia fue presentada en un comunicado difundido durante la jornada, subrayando la importancia del trabajo de inteligencia militar para lograr la localización y eliminación de Habil. Las autoridades israelíes consideraron este episodio como la culminación de una operación que involucró a diversas ramas del ejército y los servicios de seguridad interior.

El balance de víctimas civiles registrado el mismo día en la Franja de Gaza, según reportó el Ministerio de Sanidad gazatí, agrava la situación humanitaria en la región, según los datos compartidos por el medio. La acción militar israelí continúa en varios sectores del enclave, mientras diversas organizaciones internacionales vigilan el desarrollo de los enfrentamientos y el impacto sobre la población local.

Los ataques y la posterior operación contra el jefe de la célula han tenido lugar en un contexto de tensión permanente a raíz de los incidentes iniciados en octubre de 2023, que desencadenaron meses de enfrentamientos armados y numerosas operaciones militares de Israel en el territorio controlado por Hamás. La situación en la región se caracteriza por la presencia de ataques frecuentes, tanto a posiciones militares como a zonas residenciales, incrementando la cantidad de fallecidos y desplazados.

El operativo que culminó con la muerte de Mahmud Azzam Hassan al Habil se enmarca en un esfuerzo del ejército israelí y sus servicios de inteligencia por neutralizar a los cabecillas de las agrupaciones armadas palestinas, y se suma a otras acciones similares llevadas a cabo durante las últimas semanas, según el relato recogido en los medios citados. El suceso refuerza el protagonismo de la cooperación entre estructuras militares y de inteligencia en el marco de la estrategia israelí en Gaza.

Finalmente, la cobertura del incidente por parte de los medios internacionales ha resaltado la complejidad del conflicto en Gaza y la incidencia de las operaciones selectivas del ejército israelí en el desarrollo de los acontecimientos recientes en la región.