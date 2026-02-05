Ilia Topuria llega a un acuerdo con su exmujer, que retira la demanda por supuestos malos tratos

La resolución extrajudicial entre Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui incluyó, según informó Marca, el cierre de todas las acciones judiciales abiertas y el establecimiento de un acuerdo integral respecto al divorcio, la custodia y la residencia de la hija de ambos. El deportista, tras esta firma, anunció que vuelve a su actividad profesional después de haber interrumpido temporalmente su carrera debido a los litigios personales relacionados con la separación y las acusaciones que su exmujer presentó semanas después del inicio del proceso de divorcio.

Según detalló Marca, Uzcategui había presentado una denuncia por presuntos malos tratos tres semanas después de iniciar el procedimiento de separación. No obstante, la rúbrica del pacto implica el retiro de la demanda por parte de su exmujer, así como el archivo de la misma. Asimismo, el convenio regula la situación familiar: la madre y la niña residirán en Madrid, mientras que Topuria tendrá un régimen de visitas extenso para garantizar el contacto con su hija. El acuerdo recogió que el deportista llevaba cuatro meses sin ver a la menor, periodo en el que la progenitora había restringido las visitas sin que existiera una orden judicial que lo respaldara, de acuerdo con lo resuelto por la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles.

El medio Marca reportó que el caso llegó a instancias judiciales el 7 de enero, fecha en la que ambas partes comparecieron en los juzgados por la intención de Giorgina Uzcategui de viajar con la niña a Estados Unidos. La magistrada, según consignó dicho medio, denegó todas las solicitudes presentadas por Uzcategui y le reprochó en su auto el hecho de que la menor hubiera permanecido separada de su padre durante cuatro meses sin justificación legal. La resolución del tribunal, en su escrito, enfatizó que no existía ningún impedimento oficial para que Topuria se relacionara con la niña durante ese periodo.

Tras el archivo de la denuncia y la fijación del régimen de visitas, Ilia Topuria se declaró listo para retomar su agenda profesional y participaciones públicas. El propio luchador compartió un mensaje en sus redes sociales con la frase: “El campeón está de vuelta”, síntoma de la relevancia que este resultado tiene en su vida personal y deportiva, según señaló Marca. El acuerdo extrajudicial firmado entre ambas partes corresponde al ofrecimiento que Topuria había hecho desde el inicio del conflicto, según publicó ese medio.

La salida pactada entre Topuria y Uzcategui incluyó la regulación de la convivencia y custodia de la hija común, estableció que madre e hija vivirán en Madrid y estableció, según Marca, un calendario de visitas lo suficientemente amplio para que el deportista pueda mantener una relación cercana con la menor. Este paso marcó el final de un proceso judicial y extrajudicial que se extendió durante varias semanas y que mantuvo al luchador alejado de su actividad profesional.

Marca detalló que la querella inicial y las restricciones impuestas al contacto entre Topuria y su hija generaron un largo periodo de distanciamiento. El medio destacó que la magistrada criticó la actitud de la progenitora al limitar las visitas al padre y consideró que no había justificativo alguno para ello. Con este acuerdo, se puso fin a la controversia judicial y se establecieron las nuevas bases para la convivencia y la coparentalidad en la familia.

A través de esta resolución, tanto el proceso de divorcio como el debate sobre la custodia y la denuncia por presuntos malos tratos han quedado cerrados, permitiendo a Ilia Topuria centrarse de nuevo en su carrera deportiva.