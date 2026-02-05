Guterres alerta de que la expiración del Nuevo START implica "un momento grave para la paz" a nivel mundial

La desaparición de los controles bilaterales sobre los arsenales nucleares de las principales potencias ha generado inquietud en la comunidad internacional. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que la expiración del tratado Nuevo START marca una etapa crítica para la paz global, al coincidir con el escenario más inestable en materia nuclear de las últimas décadas. Según lo publicado por Europa Press, este hecho deja por primera vez en más de cincuenta años sin restricciones legalmente vinculantes sobre el número de armas estratégicas en manos de Estados Unidos y Rusia.

Guterres describió el momento como particularmente delicado porque estos dos países concentran la mayoría de cabezas nucleares existentes en el mundo. De acuerdo con el medio Europa Press, el responsable del organismo internacional recordó que los acuerdos de control nuclear alcanzados desde la Guerra Fría hasta la actualidad han representado un freno decisivo ante los riesgos de un enfrentamiento atómico. Así lo ilustró al señalar que “durante la Guerra Fría y su etapa posterior, el control de armas nucleares entre estos gobiernos ayudó a evitar una catástrofe”, y remarcó que estos tratados, junto con otras medidas, evitaron errores de cálculo que podrían haber sido devastadores.

El contexto histórico de los acuerdos nucleares entre Washington y Moscú remonta a las denominadas Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas (SALT), que derivaron en el Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 1969 y el SALT II en 1979. Según detalló Europa Press, este último acuerdo nunca fue ratificado por ninguna de las partes y expiró en 1985 por causa de la intervención de la Unión Soviética en Afganistán. Posteriormente, el tratado conocido como Nuevo START, firmado en Praga en abril de 2010 por el entonces presidente estadounidense Barack Obama y su homólogo ruso Dimitri Medvedev, representó la continuación del proceso de reducción de armas nucleares. El documento entró en vigor tras la ratificación de ambos países en febrero de 2011.

La suspensión de la participación rusa en este tratado, anunciada por el presidente Vladimir Putin en febrero de 2023 y en el marco de la ofensiva militar en Ucrania, interrumpió el ciclo de acuerdos bilaterales. Desde entonces no se ha logrado pactar un nuevo documento que sustituya al anterior, lo que genera preocupación dentro de la ONU sobre el aumento en los peligros de proliferación y uso de armas atómicas. Europa Press reportó que Guterres subrayó la relevancia de las décadas de cooperación en desarme nuclear, afirmando que “los acuerdos alcanzados generaron estabilidad y, cuando fueron combinados con otras medidas, evitaron un error de cálculo devastador”. También explicó que “facilitaron la reducción de miles de armas nucleares en sus arsenales nacionales”, lo que elevó los estándares de seguridad para la humanidad en conjunto, y en particular para los ciudadanos de Estados Unidos y Rusia.

El secretario general de la ONU lamentó que el desmantelamiento de esos logros se produzca en una coyuntura donde el peligro nuclear es considerado el mayor en varias décadas. No obstante, instó a mantener la esperanza en la posibilidad de establecer un nuevo régimen de control, adecuado a los cambios actuales en el panorama global. Resaltó el valor de los pronunciamientos hechos por los presidentes de ambas naciones, quienes, de acuerdo con Europa Press, han reconocido el impacto que una carrera armamentista a gran escala supondría para la estabilidad internacional. Guterres sostuvo que “los presidentes de ambos Estados hayan dejado claro que comprenden el impacto desestabilizador de una carrera armamentística a nivel nuclear y la necesidad de evitar el retorno a un mundo de proliferación nuclear desenfrenada”.

En consecuencia, el alto funcionario internacional instó a Moscú y Washington a regresar de manera inmediata a la mesa de negociaciones, orientadas a alcanzar un arreglo que reinstaure límites verificables a la cantidad de armas estratégicas y la transparencia entre las potencias. Según destacó Europa Press, Guterres manifestó que “el mundo mira ahora a Rusia y Estados Unidos para que conviertan en acción estas palabras”, solicitando a ambos líderes que impulsen la creación de un nuevo marco jurídico de control y reducción de riesgos nucleares.

La urgencia de establecer estos nuevos mecanismos multilaterales surge de la ausencia total de restricciones sobre los arsenales estratégicos y de un entorno político internacional marcado por la desconfianza y la competencia. Europa Press resaltó que Guterres identificó en la expiración de Nuevo START “una oportunidad para reiniciar y crear un régimen de control de armas adecuado a un contexto en rápida evolución”.

Desde la sede de Naciones Unidas, la voz de alarma se extiende al conjunto de la comunidad internacional, ante lo que define como una posible reversión de los avances logrados en el control nuclear durante más de medio siglo. La expiración y falta de reemplazo del tratado Nuevo START redefine el panorama de seguridad internacional y coloca en situación de alerta a gobiernos, organismos multilaterales y a la opinión pública mundial.