GitHub incorpora Anthropic Claude y OpenAI Codex a Agent HQ

GitHub ha anunciado la posibilidad de ejecutar los agentes de programación Claude, Codex y GitHub Copilot de manera simultanea con la actualización de Agent HQ, para eliminar las fricciones en el desarrollo de 'software'.

Los desarrolladores más avanzados afirman utilizar más de cuatro herramientas de IA en paralelo, lo que da lugar a conjuntos de herramientas cada vez más complejos y a una sobrecarga innecesaria, como explican desde GitHub.

Este trabajo simultaneo genera fricciones en el desarrollo de 'software' al tener que pasar de uno a otro continuamente para mantener el contexto, el historial y las revisiones.

Este problema se ha solucionado con la actualización de Agent HQ, un 'hub' unificado para gestionar los resultados de múltiples agentes que GitHub anunció en otoño del año pasado.

Así, se han incorporado a Agent HQ Claude de Anthropic y Codex de OpenAI, de tal manera que los desarrolladores pueden ahora navegar entre estos agentes, GitHub Copilot o un agente personalizado sin cambiar de entorno ni perder el contexto, como informa en un comunicado.

Según explican, los agentes se ejecutan de forma asíncrona por defecto. Los desarrolladores pueden seguir su progreso en tiempo real o revisar las sesiones completadas más tarde, ya que tendrán disponibles registros detallados que muestran qué hizo el agente y por qué.

Además, cada sesión produce artefactos como comentarios, borradores y cambios propuestos que pueden revisarse como cualquier otra contribución.

