Fundación La Caixa y Fundación ISS 'Una Sonrisa Más' acuerdan apoyar la ganadería de Perú

La aplicación de fondos provenientes de la Fundación ISS 'Una Sonrisa Más', que ascienden a 80.000 euros, busca fortalecer la cadena de valor de los quesos en Ocongate, optimizar el manejo de pastos y asegurar la alimentación del ganado durante todo el año. Este apoyo, que se desplegará a lo largo de dos años, tiene como objetivo incrementar los ingresos de 66 familias protagonistas de pequeños emprendimientos ganaderos en esta zona de Cusco. El proyecto arrancará con una visión de impacto directo sobre 330 personas y pretende dinamizar la economía local mediante la mejora de la producción láctea y la generación de empleo, según el comunicado divulgado por la fundación.

Según informó la Fundación ISS 'Una Sonrisa Más', el convenio se realiza de la mano de la Fundación La Caixa y la Fundación Entreculturas, y opera en el marco del programa Work4Progress, impulsado por la Fundación La Caixa. La meta central es reforzar de forma integral la producción de lácteos en Ocongate, con especial énfasis en el empoderamiento de mujeres y jóvenes. El apoyo financiero se dirige no solo a la modernización de la cadena productiva, sino también a la comercialización de quesos afinados, en una apuesta por diversificar y mejorar los ingresos de las familias vinculadas al sector ganadero rural de Cusco.

El proyecto prevé implementar talleres y asistencia técnica para mejorar prácticas de crianza y alimentación de ganado, lo que permitirá incrementar la producción y calidad de leche y derivados lácteos. De acuerdo con información de las entidades participantes, se desarrollarán estrategias para asegurar pastos de calidad durante todo el año, minimizando el impacto de las variaciones climáticas en la productividad de los rebaños. Parte de la inversión está destinada a actualizar y dotar de recursos a las pequeñas infraestructuras necesarias para el almacenamiento y procesamiento de la leche en las comunidades beneficiadas.

Tal como publicó la Fundación ISS 'Una Sonrisa Más', estas acciones se suman a los trabajos ya realizados en la cadena de valor local, buscando integrar a más familias al circuito formal de producción y comercialización. El objetivo es elevar el nivel de vida de los participantes y garantizar que el impacto sea duradero, al incidir en la autonomía económica de los grupos involucrados y en la sostenibilidad del mercado lácteo en la región.

La directora del Área Internacional de la Fundación La Caixa, la infanta Cristina, destacó en el comunicado la importancia de la colaboración entre organizaciones para incidir de forma positiva en comunidades rurales. “Colaboraciones como esta permiten unir fuerzas y conseguir cambios sustanciales en las comunidades, ayudando en este caso a mujeres y jóvenes en Cusco a construir proyectos de vida dignos a través del empleo”, declaró, según consignó la Fundación ISS 'Una Sonrisa Más'.

La iniciativa contempla además la creación de mecanismos de acompañamiento para asegurar la continuidad de los emprendimientos apoyados. Según detallaron las organizaciones, el seguimiento técnico incluye asesoramiento en gestión administrativa, comercialización y acceso a nuevos mercados para los quesos locales. Se busca con ello que los productores beneficiados logren consolidar sus emprendimientos y alcanzar una mayor independencia económica.

De acuerdo con la información brindada por las entidades implicadas y recogida por la Fundación ISS 'Una Sonrisa Más', la propuesta parte de la identificación de contextos de vulnerabilidad socioeconómica, donde la ganadería y la producción de lácteos representan una de las principales fuentes de ingresos para la población rural. Por ese motivo, el apoyo externo se focaliza en fortalecer capacidades, fomentar la participación de mujeres y jóvenes, e incentivar prácticas agropecuarias sostenibles y adaptadas a las condiciones locales.

El presupuesto asignado al proyecto será empleado en equipamiento, formación y asesoramiento técnico pero también en la estructuración de canales logísticos que faciliten el acceso a mercados cercanos y regionales. Mediante estas acciones, el acuerdo entre Fundación ISS 'Una Sonrisa Más', Fundación La Caixa y Fundación Entreculturas apunta a un impacto integral sobre las comunidades involucradas, reforzando el tejido productivo local y promoviendo la inserción laboral en áreas rurales históricamente rezagadas en la región de Cusco.