Estados Unidos y Argentina firman un acuerdo de comercio e inversión recíproco

El acuerdo firmado el miércoles entre Estados Unidos y Argentina apunta a fortalecer la cooperación en sectores como la minería y el procesamiento de minerales clave, buscando consolidar cadenas de valor más robustas y diversificadas y fomentar la llegada de inversiones productivas a largo plazo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina manifestó que la iniciativa responde a la necesidad de atender la creciente demanda global y promover el desarrollo y la adopción de tecnologías avanzadas. Según consignó el medio, ambos países apuestan por frenar el avance de China en el acceso y control de estos recursos.

De acuerdo con lo publicado por diferentes portavoces oficiales y reportó la cancillería argentina, el pacto bilateral también incluye el impulso de incentivos mutuos para proyectos productivos, así como la ampliación de oportunidades en sectores considerados estratégicos para ambas economías. Si bien aún no se divulgaron detalles técnicos sobre la implementación del acuerdo, el canciller argentino, Pablo Quirno, informó sobre la firma a través de su cuenta de 'X', indicando: "Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del US Trade Representative [Oficina del Representante Comercial Estadounidense] por construir juntos este gran acuerdo". Así lo destacó el medio a partir de las declaraciones de Quirno, quien no brindó precisiones adicionales sobre los alcances ni plazos de ejecución.

El medio detalló que el presidente estadounidense Donald Trump había abordado un posible escenario de mayor cooperación comercial con su par argentino, Javier Milei, durante una reunión en la Casa Blanca en octubre pasado. En ese encuentro, la Administración estadounidense expresó apoyo financiero a Argentina, preparando el contexto para la firma posterior del nuevo acuerdo.

En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, recogido por el medio, se expuso que la estrategia bilateral busca favorecer la llegada de inversiones productivas de largo plazo y ofrecer un marco propicio para el desarrollo de proyectos conjuntos, especialmente en minería. Este sector resulta clave para las cadenas internacionales de suministro, sobre todo frente a la competencia de China en la obtención y procesamiento de minerales críticos necesarios para la industria tecnológica y energética mundial.

Las acciones recientes de ambos gobiernos se inscriben en el marco de la aceleración de la demanda global de minerales estratégicos frente a la transición energética y digital global. Según publicó el medio, el texto oficial agrega que la intención es acompañar la aplicación de tecnologías de vanguardia que permitan agregar valor a los recursos extraídos y procesados, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

Hasta el momento, aún no trascendieron detalles técnicos sobre los incentivos específicos, normas regulatorias ni plazos para la materialización de los proyectos contemplados en el pacto. El medio recordó que este tipo de acuerdos suele implicar instrumentos de facilitación comercial, estímulos para el sector privado y colaboración en investigación y desarrollo, aunque las autoridades de ambos países no han confirmado estos extremos en relación al acuerdo anunciado.

Este entendimiento se suma a una serie de iniciativas recientes orientadas a potenciar los lazos bilaterales y a diversificar los destinos de inversión extranjera directa en Argentina, según informaron portavoces del gobierno argentino consultados por el medio. El objetivo apunta a fortalecer la competitividad de la industria nacional y a generar condiciones que permitan captar el interés de empresas estadounidenses en proyectos de valor agregado, sobre todo en los sectores extractivo, energético y de innovación tecnológica.

El medio también informó que tras el encuentro de octubre entre los mandatarios de ambos países, se consolidó el apoyo político y financiero de parte de Estados Unidos hacia el nuevo gobierno argentino, en línea con la agenda de reformas y apertura económica propuesta por la administración de Javier Milei. Las discusiones sobre comercio e inversión, formalizadas ahora en el pacto firmado, forman parte de esa estrategia de mayor integración con socios internacionales y de diversificación de mercados.

Las autoridades argentinas consultadas por el medio expresaron que mantienen abiertas las negociaciones para detallar los mecanismos operativos y fiscales del acuerdo, estableciendo grupos de trabajo conjuntos e intercambios técnicos con funcionarios estadounidenses. El objetivo declarado por la cancillería es asegurar la transparencia, la reciprocidad y la generación de beneficios concretos para ambos países, más allá del marco general anunciado hasta hoy.

De forma paralela, según relató el medio, los sectores productivos argentinos y estadounidenses permanecen atentos al contenido final del acuerdo, ante la expectativa de obtener mayor acceso a mercados, reducir barreras comerciales y captar nuevos flujos de capital e inversión, en un contexto macroeconómico internacional marcado por la competencia global y la necesidad de asegurar fuentes confiables y sostenibles de materias primas estratégicas.

La formalización del acuerdo de comercio e inversión recíproco representa, en palabras del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, un paso en la agenda de consolidación de cadenas de valor bilaterales e integración productiva. El texto oficial destaca que estas acciones buscan responder a las demandas de los sectores industriales de ambos países y sentar las bases para futuras expansiones de la cooperación, aunque, como detalló el medio, todavía restan definiciones sobre los instrumentos legales y los compromisos concretos de ejecución.