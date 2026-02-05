El World Indoor Tour Gold se prepara para el "ambiente único" de Gallur

En la ciudad de Madrid, 4.000 niños y jóvenes entrenan actualmente en pistas de atletismo distribuidas entre cinco instalaciones y 26 clubes deportivos, lo que refuerza el papel de la capital como un semillero de nuevos talentos. Este dato fue destacado durante la presentación del mitin World Indoor Tour Gold, celebrado en el Centro Deportivo Municipal Gallur, que este viernes reunirá a más de cien atletas de élite en once disciplinas, según detalló el medio Europa Press.

El evento, que representa la cuarta parada del circuito mundial World Athletics en su máxima categoría, contará con pruebas como 60, 1.000 y 3.000 metros, 60 m vallas y lanzamiento de peso en categoría masculina, y 400, 800 y 1.500 metros, 60 m vallas, salto de altura y salto de longitud para las mujeres. Ricardo Navacerrada, subdirector general de Promoción del Deporte del Ayuntamiento de Madrid, señaló que la ciudad y sus instituciones muestran una notable capacidad organizativa para grandes eventos deportivos y subrayó que este tipo de encuentros impulsan la base del deporte y consolidan el prestigio de Madrid como referente internacional, según informó Europa Press.

Entre los protagonistas del mitin destacan figuras nacionales como Mohamed Attaoui, actual plusmarquista español de los 1.000 metros bajo techo, tercera mejor marca histórica de la prueba y reciente subcampeón de Europa en los 800 metros en 2024. Attaoui expresó su optimismo y determinación por intentar batir el récord español de Mariano García (2:16.25) durante la prueba de este viernes. El atleta valoró que la atmósfera de Gallur siempre resulta motivadora y relevante para quienes buscan hacer historia. Declaró: "Siempre he sido valiente. La ocasión es inmejorable. La carrera va a ser increíble para intentar el récord. El ambiente en Gallur siempre es único, es una oportunidad única para hacer historia. El 1.000 es mi prueba favorita desde pequeño".

También estuvo presente Marta García, bronce europeo, plusmarquista nacional, segunda mejor marca española de la historia en los 1.500 metros al aire libre y finalista mundial en los 5.000 metros. La atleta detalló que tras ganar por segunda vez la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana sufrió una infección viral que afectó su preparación invernal. García reveló que debió adaptar su plan de entrenamientos, renunciando a una concentración planificada para recuperarse en casa, y llega al mitin con la intención de autoevaluarse y continuar progresando, decisión motivada también por el apoyo del público madrileño. Contó que se plantea el reto de mejorar sus posiciones internacionales y, si las sensaciones son buenas, buscará competir en ambas distancias (1.500 y 3.000 metros). La atleta señaló: “No hago nada especial, hacer fácil lo difícil es una de las claves de los deportistas de alto nivel. Si te pones malo, te olvidas del entrenamiento y a la cama, como una persona normal. Después, voy muy al día a día, planteando a muy corto plazo, en vez de mirar al Mundial de Pista Cubierta, que apenas lo he tenido en la cabeza estas semanas".

Quique Llopis, co-plusmarquista español de los 60 m vallas y reciente subcampeón europeo, manifestó estar satisfecho con sus entrenamientos en las semanas previas, esperando un alto rendimiento en Madrid. Llopis explicó que la presencia de dos mítines destacados en la ciudad ofrece oportunidades inestimables para los atletas nacionales y apostó por la consolidación de España como centro de grandes competiciones, al igual que Valencia. Sobre su regularidad y metodología, Llopis afirmó que la clave está en cimentar la rutina sobre la base del entrenamiento constante, transformando la competición en una extensión natural de la práctica diaria. “Intento pensar que es un entrenamiento y lo has hecho un millón de veces”, mencionó durante el encuentro con la prensa, según publicó Europa Press.

Paula Sevilla, co-plusmarquista nacional de 400 metros y bronce europeo en pista corta, expresó satisfacción por enfrentarse a rivales como Lieke Klaver y resaltó la exigencia física y mental que implica especializarse en la vuelta a la pista. Sevilla mencionó que asimila su evolución hacia los 400 metros, una distancia que, según ella, impone respeto y exige una preparación meticulosa, aunque poco a poco la afronta con mayor confianza. “El 400 da mucho miedo, pero poco a poco se le va perdiendo, la respetamos mucho porque te lleva al límite”, relató ante los medios y Europa Press.

En el apartado internacional, la italiana Nadia Battocletti, subcampeona olímpica y mundial de 10.000 metros, explicó que buscará un ritmo alto en Madrid, contemplando incluso el récord italiano, aunque no se trata de su disciplina principal. Battocletti compartió con los medios su experiencia en la preparación invernal y cómo las bajas temperaturas en su lugar de residencia, que alcanzan los -20ºC cada enero, han motivado cambios en sus rutinas de entrenamiento. La temporada de Ramadán, según reveló Battocletti, también afecta su preparación debido al ajuste en la frecuencia e intensidad de las sesiones para adaptarse al ayuno religioso.

La neerlandesa Lieke Klaver, campeona de Europa en 400 metros en sala en 2025 y bronce europea en 2024 en la misma distancia, mostró su entusiasmo por competir en la capital española. Klaver explicó los métodos de preparación colectiva de su equipo nacional para el relevo, alternando la práctica individual con encuentros virtuales y campamentos previos a las grandes competiciones, alineando la estrategia con los objetivos fijados.

Desde el continente americano, el mexicano Uziel Muñoz sobresale entre los participantes en lanzamiento de peso. Subcampeón mundial y finalista olímpico, Muñoz eligió Madrid para iniciar su temporada bajo techo con la meta de establecer una nueva marca nacional. El atleta señaló la importancia de los lanzadores en el norte de México y describió sus comienzos deportivos focalizados en disciplinas acordes a su complexión física. “No tengo el cuerpo para hacer marcha o correr, no soy esbelto, solo me quedaban los lanzamientos. En el norte del país, la mayoría de personas son grandes y ahí es donde se concentra todo el talento”, según recogió Europa Press.

La rueda de prensa, presidida por Ricardo Navacerrada, incluyó un reconocimiento a la labor de la Real Federación Española de Atletismo, representada por Raúl Chapado, en la organización de competencias internacionales y nacionales en la ciudad. Navacerrada destacó la celebración del Campeonato Europeo como una experiencia de éxito organizativo, que posiciona a Madrid como una ciudad capaz de gestionar eventos deportivos de máxima exigencia.

Según publicó Europa Press, el World Indoor Tour Gold en Gallur transformará la ciudad en un punto de encuentro para el atletismo internacional, mostrando el potencial deportivo y organizativo de Madrid, al tiempo que consolida su rol como incubadora de nuevas generaciones deportivas.