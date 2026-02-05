El TJUE avala las sanciones europeas contra un banco ruso por su vinculación con el Kremlin

El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) incluye la determinación de que el banco ruso Vnesheconombank, VEB.RF, ha prestado apoyo financiero y material al presidente de la Federación de Rusia y califica a la entidad como “relevante para el sistema financiero ruso”, debido a que concedió más de un billón de rublos, aproximadamente 10.000 millones de euros, a otras entidades rusas. A partir de este análisis, el tribunal respaldó la postura del bloque europeo sobre el papel desempeñado por VEB.RF en la anexión de Crimea y en la intervención rusa en Ucrania, y confirmó la validez de las sanciones impuestas por los Estados miembros desde 2014 y 2022.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el TJUE avaló este jueves las sanciones decididas por los Veintisiete contra VEB.RF, tanto por su relación con el Kremlin como por su intervención directa durante la anexión de Crimea y la invasión lanzada por Moscú en Ucrania. Según detalló el tribunal, el Consejo de la Unión Europea argumentó de forma adecuada las razones para la imposición de restricciones a las actividades del banco, y el fallo desestimó el recurso presentado por la empresa con sede en Moscú contra la sentencia emitida por el Tribunal General de la UE en junio de 2024, que previamente había respaldado también las sanciones.

VEB.RF alegó ante el tribunal que los Estados miembros y el Tribunal General habían “desnaturalizado los hechos” y habían cometido errores al interpretar su participación en los acontecimientos en Crimea y Ucrania. La máxima instancia judicial europea, sin embargo, concluyó que el Tribunal General actuó con acierto al sostener, en la primera sentencia, que las medidas restrictivas adoptadas contra el banco estaban debidamente fundamentadas, tanto si se consideran aplicadas de modo individual como a nivel sectorial.

Según informó el medio, el fallo analizó la vinculación entre los órganos de decisión de la entidad financiera rusa y el Kremlin, y determinó que esta relación es estrecha y significativa para la toma de decisiones en la política crediticia y financiera de la entidad. El tribunal precisó que existían suficientes pruebas que demostraban la intervención de VEB.RF en proyectos dirigidos a diversificar el sector de defensa ruso, lo que llevó al Consejo de la UE a proponer sanciones específicas y a justificar su necesidad en el marco del régimen de medidas restrictivas destinado a disuadir acciones militares en Ucrania.

El TJUE también respondió a las alegaciones del banco en materia de derechos fundamentales. VEB.RF había denunciado que las sanciones suponían una violación de su derecho de propiedad y expresado su desacuerdo con la decisión de desconectarla del sistema de mensajería financiera SWIFT. El tribunal, en su sentencia, sostuvo que estas medidas resultan “conformes” con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y no se consideran desproporcionadas en relación con los objetivos que buscan los Estados miembros con el régimen de sanciones, según consignó el medio.

En su argumentación, el TJUE recordó que el Tribunal General había validado la evidencia obtenida durante los procedimientos, la cual demostraba que VEB.RF proporcionó un volumen sustancial de financiamiento a entidades rusas durante el periodo comprendido entre la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania. El tribunal concluyó que este apoyo financiero dio lugar a una contribución efectiva a las acciones consideradas contrarias a la integridad territorial de Ucrania.

El tribunal no solo rechazó los argumentos de VEB.RF sobre la interpretación errónea de su papel, sino que también consideró probado que la entidad había participado en iniciativas que fortalecieron la capacidad militar rusa. De acuerdo con la decisión judicial, la composición del consejo de administración y otros órganos directivos del banco mantenía una significación política ligada al Kremlin, lo que reforzaba la justificación del Consejo para incluir al banco en la lista de entidades sancionadas.

Además, según reportó el medio, el TJUE apoyó la postura del Tribunal General respecto a la existencia de pruebas suficientes para catalogar a VEB.RF como un actor que “apoya material o financieramente” a la presidencia de Rusia. Esta valoración se sustentó, entre otros elementos, en la estructura de participación estatal en el capital social del banco y en la naturaleza de los proyectos financiados, que según el tribunal tienen relevancia estratégica en sectores vinculados a la seguridad y la defensa rusas.

La sentencia del TJUE implica que la exclusión de VEB.RF del canal SWIFT y las restricciones económicas adoptadas por los Veintisiete contra la entidad se mantienen vigentes. El tribunal entendió que la desconexión de un banco de esa red de mensajería financiera internacional tiene un impacto significativo, pero está justificada por la gravedad de los hechos y los fines de proteger la seguridad y los intereses de la UE en el contexto del conflicto en Ucrania y Crimea, según publicó el medio.

El tribunal también destacó el carácter de VEB.RF como banco público bajo control del Estado y subrayó que el volumen de préstamos y programas crediticios concedidos a empresas estratégicas rusas lo convierte en un agente clave para la política financiera de Moscú. El TJUE explicó que estas circunstancias avalan la inclusión del banco en la categoría de entidades de crédito “relevantes” para el sistema financiero ruso y, por extensión, su elegibilidad como destinatario de sanciones europeas.

La resolución subraya que las decisiones judiciales previas y las actuaciones del Consejo de la UE se ajustaron a los procedimientos y exigencias legales del derecho europeo para la imposición de medidas restrictivas. El TJUE insistió en que las pruebas aportadas legitiman tanto el carácter individual como sectorial de los castigos resultantes de la política de sanciones de la Unión y desestimó cualquier posible error de apreciación en la valoración de los hechos por parte del tribunal de primera instancia.

Este caso se enmarca en el contexto más amplio de las medidas tomadas por la Unión Europea frente al conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde la anexión de Crimea en 2014 y el inicio de la ofensiva militar en Ucrania en 2022, los Veintisiete han recurrido de manera reiterada a la imposición de sanciones contra bancos, empresas e individuos vinculados al Estado ruso, como parte de una estrategia internacional de presión política y económica, según detalló el medio.

A raíz del pronunciamiento del TJUE, VEB.RF deberá continuar afrontando las restricciones que han limitado no solo sus operaciones financieras internacionales, sino también su acceso a instrumentos y servicios bancarios fundamentales en el sistema global. Según la sentencia, la empresa no logró demostrar que estas medidas violaran sus derechos fundamentales ni que fueran desproporcionadas en función de los objetivos señalados por la Unión Europea en materia de protección de la integridad territorial de Ucrania y prevención de amenazas a la seguridad europea.