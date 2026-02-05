El Real estrena 'Enemigo del Pueblo', obra "icónica" del ausente Francisco Coll, "mejor compositor español desde Falla"

El Teatro Real ofrecerá, entre el 12 y 18 de febrero, cuatro funciones de 'Enemigo del pueblo', una ópera del compositor Francisco Coll --ausente por enfermedad-- al que sustituirá Christian Karlsen que ha definido la pieza como un "hito" que tendrá repercusión durante "décadas o siglos" y que se representará "en otros muchos lugares".

"Francisco Coll es el mayor compositor español desde Falla. Él ha investigado mucho la música tradicional española, está muy imbuido en la cultura y eso se ve en todas sus composiciones. A Coll le ocurre como a muchos otros compositores españoles que, cuando se alejan de su país, se vuelven mucho más españoles", ha señalado Karlsen en rueda de prensa, en la que también han participado el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch; el director de escena, Àlex Rigola y los intérpretes Moisés Marín y José Antonio López.

Karlsen asegura que 'Enemigo del pueblo', basada en la pieza homónima de Henrik Ibsen, es una obra "icónica" en la historia de la ópera, con "extraordinarias cualidades dramatúrgicas y musicales", y le augura un éxito que perdurará durante "décadas o siglos". "Este estreno va a ser icónico y será uno de esos momentos importantes que va a tener repercusión en décadas o siglos. Será una ópera que se representará en muchos otros lugares", ha destacado.

La ópera es un encargo y una nueva coproducción del Teatro Real y del Palau de les Arts de Valencia, donde tuvo su estreno mundial el pasado 5 de noviembre de 2025, bajo la dirección musical de Francisco Coll, Premio Nacional de Música 2025. 'Enemigo del pueblo' es la segunda ópera del compositor español, tras 'Café Kafka' (estrenada en la Royal Opera House (Londres) en 2014).

La dirección escénica correrá a cargo de Àlex Rigola, que en 2018 dirigió el drama original de Henrik Ibsen en el Teatro Pavón de Madrid. Rigola ha explicado que la obra aborda principalmente dos temas: la ética y el sufragio universal. En cuanto al primer tema, el director musical ha ensalzado la contemporaneidad de la pieza al exponer que la ética de cada persona es "inquebrantable" hasta que aparecen situaciones difíciles.

"Todos cuando estamos en un momento tranquilos tenemos una ética inquebrantable, pero en el momento en el que nos jugamos cosas nuestras, como el tiempo, dinero o trabajo, entonces nuestra ética se mueve en otros sitios. Y esto lo hemos visto todos", ha explicado.

El segundo tema principal de 'Enemigo del Pueblo' es el sufragio universal, ya que la obra invita al espectador a reflexionar sobre lo fácil que es manipular al ser humano. La trama, estructurada en dos actos y ocho escenas presentadas sin pausa, enfrenta a dos hermanos con intereses y personalidades antagónicas, a través de una dialéctica que plantea cuestiones éticas y morales.

Los protagonistas de la historia son el Doctor (José Antonio)--con más relevancia que en el texto de Ibsen-- quiere alertar a los ciudadanos con bases científicas sobre las peligrosas aguas contaminadas del balneario de su pueblo, pero su hermano, el corrupto alcalde (Moisés Marín), se niega a aceptar una realidad que pondría en riesgo el entramado económico y las relaciones de poder que sostienen a la comunidad.

Por su parte, José Antonio (Doctor) ha explicado que su personaje se va a oponer a todo y a la manipulación y luchará "por el bien común", pese a que eso le lleve al "doloroso" enfrentamiento con su hermano. Matabosch ha indicado que es "imposible" no empatizar con el personaje del doctor porque "es un héroe", aunque a medida que evoluciona la trama se transforma en un "monstruo peligroso", como ha comentado su intérprete.

Por último, Moisés Marín ha confesado que ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado en su carrera, y lo ha catalogado como el trabajo "más apasionante". "He podido crear este personaje de una forma mucho más poliédrica y ha sido un trabajo de actor mucho más profundo. Para mí ha sido un regalo", ha subrayado.

MUSK VS SÁNCHEZ

Por otro lado, Matabosch ha destacado la importancia de que dos teatros se pongan de acuerdo para "defender, cofinanciar y cocomisionar" una ópera contemporánea como 'Enemigo del pueblo'. "Es una apuesta muy potente y muy sólida. Desde el mismo momento que la obra se crea, se garantiza que se va a volver a hacer y esto es muy importante", ha manifestado.

Antes de finalizar la rueda de prensa, Matabosch ha comentado que el texto de Ibsen de 1882 tiene algo de "profético" y ha agregado que "nunca ha sido tan actual como hoy en día". Ante esta afirmación, Rigola ha argumentado que el mundo está en "transformación" y ha afirmado que cada vez los sistemas económicos tienen un control "más exhaustivo" de lo que es la manipulación de la opinión.

"Esta misma semana tenemos al dueño de X opinando sobre cómo se debe gobernar España, riñendo a un presidente electo, elegido por la ciudadanía. Esto hace unos años era impensable. Estamos avanzando hacia un nuevo espacio difícil de adivinar cómo viene", ha dicho antes de recordar el controvertido saludo que realizó Elon Musk el día de la celebración de la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. "El signo nazi me dejó totalmente fuera de sitio", ha apostillado.