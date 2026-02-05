El presidente de República del Congo anuncia su candidatura a las elecciones de marzo

Durante la inauguración de una feria agrícola en el distrito de Ignie, al norte de Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso destacó el impulso de la soberanía alimentaria como uno de los grandes movimientos que desea prolongar en el país. En ese contexto, formalizó su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para el 15 de marzo, presentación que realiza como representante único de una coalición de dieciocho partidos, liderada por el Partido Congoleño del Trabajo (PCT), según consignó el medio Europa Press.

La aparición pública de Sassou-Nguesso, de 82 años, reunió a integrantes de la alianza política y a jóvenes movilizados durante el evento agrícola, donde sugirió la continuidad de sus políticas en el sector, mencionando: "Ante el éxito de nuestra feria agrícola y la movilización de nuestros jóvenes, una cosa es evidente: el gran movimiento de soberanía alimentaria que hemos lanzado debe continuar". Europa Press informó que el anuncio fue difundido también en las redes sociales del mandatario junto con imágenes del encuentro.

El medio Europa Press también recordó que, en las anteriores elecciones presidenciales en la República del Congo, la Unión Panafricanista para la Democracia Social (UPADS), principal fuerza opositora, decidió no participar. Este boicot allanó el camino para la victoria de Sassou-Nguesso en aquellos comicios. En esa ocasión, el segundo lugar lo obtuvo Guy-Brice Parfait Kolélas, quien falleció pocas horas después del cierre de los colegios electorales, un hecho que marcó el desenlace de la contienda.

Europa Press detalló que la convocatoria a estos nuevos comicios sucede a una serie de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno tras las presidenciales de 2016. A raíz de dichas reformas, se eliminaron restricciones clave como los límites de edad y de mandatos para los presidentes, factores que, de haberse mantenido, habrían impedido la reelección de Sassou-Nguesso. Estos cambios permitieron la continuidad política del mandatario y posibilitan su actual postulación.

La trayectoria de Denis Sassou-Nguesso se encuentra marcada por largos periodos en el poder. Según ha recopilado Europa Press, su primer acceso a la presidencia data de 1979. Ejerció el cargo hasta 1992, cuando perdió en una contienda electoral. Asumió nuevamente la jefatura de Estado tras la guerra civil de 1997, en la que fuerzas insurgentes bajo su mando resultaron victoriosas. Desde ese retorno, ha permanecido permanentemente en la presidencia de la República del Congo.

Las recientes decisiones políticas y las circunstancias en torno a la convocatoria electoral reflejan la prolongación del liderazgo de Sassou-Nguesso y la influencia de su partido y aliados en el escenario político del país, escenario del que continúa ausente la principal fuerza de oposición. La dinámica electoral y las reformas constitucionales implementadas en años previos contribuyen a definir el contexto en el que se celebrarán los comicios de marzo, de acuerdo al seguimiento realizado por Europa Press.