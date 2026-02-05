Agencias

El presidente de Portugal señala que algunos municipios afectados por el temporal pueden aplazar la votación

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha afirmado este jueves que algunos municipios afectados por la borrasca 'Leonardo' podrían aplazar la votación prevista para este domingo de la segunda vuelta de las presidenciales, aún así ha apelado al voto a quienes puedan ejercerlo y donde las condiciones se den.

Así, ha explicado que la decisión dependerá de las autoridades locales y que los electores, tal y como establece la ley, pueden votar más adelante si no se dan las condiciones oportunas en caso de calamidad. "Se permite que las elecciones sean ocho, o siete, días después", ha señalado, en declaraciones a RTP.

Rebelo de Sousa ha visitado la localidad alentejana de Alcácer do Sal, que desde el miércoles de la semana pasada se encuentra inundada. "En estas circunstancia, no, pero en otros puntos del país, donde pueda haber llovido, o llueva, pero haya condiciones para votar, (...) hago un breve llamamiento al voto", ha apelado.

El mal tiempo en Portugal, primero con durante el temporal 'Kristin' y ahora con la borrasca 'Leonardo, ha dejado ya al menos ocho muertos y casi medio millones de personas afectadas. Unos 80.000 hogares portugueses continúan sin luz, mientras que algunos municipios llevan días inundados. El Gobierno ha ampliado el estado de calamidad, en medio de las críticas por la lentitud de la respuesta.

En medio de todo, los portugueses tienen una cita este domingo con las urnas para elegir en segunda vuelta al nuevo presidente del país. El socialista António José Seguro parte como una clara ventaja, según las encuestas, que le colocan con el 67% de los votos por delante del ultraderechista, André Ventura, con el 32%.

