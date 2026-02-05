El italiano Andrea Gaudenzi reelegido presidente de la ATP hasta 2028

La ATP ha anunciado este jueves la reelección de Andrea Gaudenzi como presidente, el mandatario italiano ejercerá un tercer mandato hasta 2028, tras ocupar el cargo desde enero de 2020, liderando el circuito en su proceso de revisión integral de productos, entre los que se encuentra el décimo Masters 1000, en Arabia Saudí.

Bajo el liderazgo de Gaudenzi, el tenis profesional masculino ha experimentado "un crecimiento sin precedentes". Desde el inicio de su mandato, la compensación anual total de los jugadores de la ATP ha aumentado en 100 millones de dólares, alcanzando un máximo histórico de 269,6 millones de dólares en 2025 y 400 millones de dólares si se suman los 'Grand Slams'.

Una serie de reformas históricas introducidas bajo el programa 'OneVision', plan estratégico a largo plazo de la ATP, han mejorado la experiencia de los aficionados, elevado los eventos de primer nivel del Tour y alineado los intereses de los jugadores y los torneos de la ATP.

En su tercer mandato al frente de la organización, Gaudenzi liderará el Tour en su proceso de revisión integral de productos, cuya implementación está prevista para 2028, coincidiendo con la inauguración del décimo Masters 1000 en Arabia Saudí. La revisión se centrará en cuatro áreas clave: clasificaciones, estructura de compensación, optimización del calendario y formato de los eventos.

Andrea Gaudenzi declaró que es "un honor" seguir sirviendo a la ATP, una organización que ha forjado su carrera desde su época como jugador del Tour. "Al reflexionar sobre lo que hemos logrado, veo un deporte con bases más sólidas que nunca, respaldado por un crecimiento récord que refleja el potencial del tenis", añadió.