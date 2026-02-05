El banco central de Colombia anticipa nuevas subidas de tipos para enfrentar el impacto del salario mínimo

Los analistas incrementaron sus proyecciones de inflación para Colombia, previendo que los precios al consumidor escalarán a 6,4% al cierre de 2026 y a 4,8% a finales de 2027, superando ampliamente las metas originales del Banco de la República. Según informó el medio, este ajuste responde principalmente a la reciente subida del salario mínimo y al deterioro de las expectativas económicas, en un contexto de crecimiento de las importaciones y persistente déficit fiscal. El Banco de la República de Colombia ya había decidido un primer aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, ubicándola en 10,25%, y las actas de su más reciente reunión anticipan que este será apenas el inicio de un nuevo ciclo de endurecimiento monetario.

De acuerdo con las actas divulgadas por el Banco de la República y citadas por el medio, cuatro de los directores de la junta respaldaron nuevas alzas en la tasa de referencia. Argumentaron que la inflación dejó de registrar descensos durante 2025 y, en la segunda mitad del año, las expectativas inflacionarias comenzaron a aumentar de forma considerable debido, entre otros factores, al repunte de la demanda interna y un deterioro en las finanzas públicas. Dos directores optaron por una reducción de la tasa en 50 puntos básicos y uno por mantenerla sin cambios, lo que refleja una división interna, aunque la mayoría mantuvo una postura contractiva.

El medio informó que el incremento del salario mínimo para 2026, establecido por encima del 23%, acentuó el aumento de las expectativas de inflación. Esta medida impactó directamente en el comportamiento de los precios, al arrastrar al alza las negociaciones salariales y los costos de distintos bienes y servicios, lo que resultó en un ajuste de las previsiones para los próximos años.

Según los directores del Banco de la República, la persistencia de desequilibrios macroeconómicos contribuye a la presión inflacionaria. Destacaron el déficit en la cuenta corriente y el desequilibrio fiscal como elementos centrales, ya que su efecto recae en el gasto público, especialmente en rubros como las pensiones. El déficit de cuenta corriente aumentó y se estima que para 2025 escalará al 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB), desde el 1,6% de 2024. Este deterioro obedeció al significativo crecimiento de las importaciones, impulsado a su vez por el mayor dinamismo de la demanda doméstica, detalló el medio.

La inflación general cerró diciembre en 5,10%, una leve disminución frente al 5,20% registrado en 2024. No obstante, la inflación subyacente, que excluye alimentos y precios regulados, pasó de 5,85% en noviembre a 5,02% en diciembre, pese a la política monetaria restrictiva vigente durante todo el periodo, según publicó el medio. Este comportamiento motivó la preocupación por los riesgos de un nuevo repunte inflacionario, alimentado por el ciclo de aumentos salariales y aumentos de expectativas de parte de los agentes del mercado.

En los mercados de deuda, los operadores también ajustaron al alza sus propias previsiones de inflación, ubicándolas ya por encima del 6% en el horizonte de dos años. Este cambio, de acuerdo con el reporte del medio, refleja un entorno de mayor incertidumbre en torno al control de la inflación y las políticas futuras del Banco de la República.

El equipo técnico del banco central, según consignó el medio, prevé que la economía colombiana crecerá un 2,9% en 2025, sustentado en los datos más recientes del cuarto trimestre. Estos indicadores sugieren que el Producto Interno Bruto habría mantenido un ritmo de expansión robusto, apoyado especialmente por el consumo privado y público, lo que alienta el dinamismo de la demanda interna pero también añade presión sobre los precios y la balanza de pagos.

El desequilibrio fiscal permanece como un factor de preocupación para la junta directiva y el resto de los miembros del Banco de la República. De acuerdo con el medio, el incremento del gasto público, sobre todo en pensiones y otros compromisos presupuestarios, representa un desafío para la sostenibilidad macroeconómica y condiciona la capacidad del banco central para anclar las expectativas de inflación a sus metas de largo plazo.

En las discusiones durante la última reunión de política monetaria, varios miembros subrayaron que el entorno macroeconómico se tornó más complejo en los últimos meses, obligando a la autoridad monetaria a priorizar una postura cautelosa y restrictiva. El medio reportó que, según las actas, el visible fortalecimiento de la demanda interna, asociado a la política salarial y el gasto público, incentivó una mayor propensión al consumo, dificultando los esfuerzos por controlar la inflación.

El Banco de la República evaluó que mantener tasas de interés elevadas podría ser necesario durante más tiempo, para compensar los efectos prolongados del ajuste salarial y el desequilibrio fiscal. El medio sostuvo que, al dejar asentado este diagnóstico, la mayoría de los directores reconocieron que la política monetaria contractiva debe continuar para reducir los riesgos de desanclaje de expectativas inflacionarias y reforzar la credibilidad institucional ante los mercados.

En el contexto actual, con pronósticos de inflación y déficit más altos, el órgano rector de la política monetaria destacó la importancia de coordinar acciones entre la autoridad fiscal y el banco central. Según informó el medio, la preocupación por el impacto en el gasto público de los recientes cambios en el salario mínimo y en las obligaciones pensionales llevó a los directores a enfatizar que una corrección en los desequilibrios macroeconómicos requerirá de un esfuerzo interinstitucional sostenido.

Las proyecciones revisadas muestran que el entorno económico colombiano enfrenta desafíos crecientes en el corto y mediano plazo. La senda de políticas contractivas y el seguimiento estricto de las variables macroeconómicas se perfilan como condiciones necesarias para enfrentar el alza de precios, el aumento del déficit de cuenta corriente y las presiones sobre el gasto fiscal. El Banco de la República dejó en claro, según el medio, que los ajustes en la tasa de interés continuarán siendo considerados mientras persistan los riesgos para la estabilidad de los precios y las perspectivas económicas del país.