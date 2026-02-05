EEUU y Rusia acuerdan retomar el diálogo militar al máximo nivel cinco años después de suspenderlo

Las autoridades de Estados Unidos han subrayado que el restablecimiento del canal de diálogo militar con Rusia permitirá gestionar contactos constantes de alto nivel, con el objetivo de evitar errores de cálculo entre ambos ejércitos en el actual contexto internacional. El medio original, Europa Press, informó que el mando europeo del Ejército estadounidense ha destacado la apertura de este nuevo canal como un paso relevante, enmarcado en las reuniones trilaterales entre Washington, Moscú y Kiev en Emiratos Árabes Unidos, diseñadas para impulsar una solución pacífica al conflicto y limitar los riesgos de consecuencias imprevistas.

Según detalló Europa Press, el cese de las comunicaciones directas entre las fuerzas armadas de ambas potencias ocurrió en 2019, cuando las tensiones bilaterales experimentaron una marcada escalada. El diálogo permaneció interrumpido durante más de cuatro años, hasta pocos meses antes de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, y después tampoco se reactivó, lo que supuso un quiebre en uno de los mecanismos clave para prevenir crisis y posibles enfrentamientos directos.

El acuerdo anunciado este jueves implica que las discusiones estarán encabezadas, por parte de la OTAN, por el general Alexus G. Grynkewich, quien es el comandante aliado supremo de la organización en el continente europeo. Europa Press consignó que el general Grynkewich será el representante responsable de mantener el diálogo militar de alto nivel con el general ruso Valeri Gerasimov, jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia.

El comunicado oficial del Mando Europeo del Ejército estadounidense, citado por Europa Press, subraya que “mantener el diálogo entre Fuerzas Armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz mundiales”, y que este proceso no solo contribuye a la transparencia entre ambos países, sino que también funciona como instrumento clave para prevenir escaladas accidentales en el conflicto. Las fuerzas estadounidenses han insistido en que Grynkewich, bajo su autoridad en la OTAN, tiene la responsabilidad de asegurar el contacto militar regular justamente para reducir el riesgo de malinterpretaciones o decisiones imprevistas que podrían desembocar en un deterioro inesperado de la situación.

Europa Press detalló que la decisión surge en paralelo a los contactos internacionales celebrados en Emiratos Árabes Unidos, en los que representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos evalúan posibles términos para un acuerdo de paz. Estas conversaciones multilaterales forman parte de los esfuerzos internacionales en marcha para alcanzar una solución política al conflicto iniciado en febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas cruzaron la frontera ucraniana.

El canal militar reabierto ofrecerá un marco de comunicación directa entre los altos mandos de Washington y Moscú, que podría desempeñar un papel en la prevención de incidentes no deseados en el espacio europeo, según consta en la nota oficial recogida por Europa Press. El restablecimiento de este mecanismo se produce luego de múltiples advertencias sobre el peligro de deposición de canales de contacto en medio de enfrentamientos abiertos y contextos de alta tensión.

El general norteamericano Grynkewich —al frente del Mando Europeo— y el ruso Gerasimov abordarán temas estratégicos vinculados no solo al conflicto en Ucrania, sino también a la seguridad general en Europa, apuntó la nota difundida en Estados Unidos y reportada por Europa Press. El mando estadounidense reiteró que el canal servirá “mientras las partes continúan trabajando hacia una paz duradera”.

En el trasfondo de esta decisión se encuentran consideraciones ligadas al equilibrio global y las preocupaciones internacionales sobre el potencial de escalada militar entre grandes potencias dotadas de armamento nuclear. Europa Press explicó que múltiples voces en el ámbito de la seguridad global han pedido en los últimos años la reactivación de este tipo de mecanismos de diálogo como salvaguarda ante desarrollos imprevisibles en escenarios de fricción militar directa.

La reanudación de las comunicaciones directas responde, según enfatizó el Ejército estadounidense y recogió Europa Press, a la necesidad de fomentar la transparencia y disipar dudas sobre los movimientos, intenciones o posturas militares de cada bando. Las declaraciones incluidas en el comunicado oficial remarcan la importancia de reducir la posibilidad de conflictos provocados por errores de interpretación o información equivocada durante operaciones de alta complejidad.

El contexto de las conversaciones en Emiratos Árabes Unidos no solo implica la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, sino también la delimitación de procedimientos de seguridad que permitan manejar con antelación cualquier incidente susceptible de desembocar en enfrentamientos abiertos, según relató Europa Press. El restablecimiento del canal militar representa, en ese sentido, una herramienta adicional para asegurar que los altos mandos cuenten con la posibilidad de tomar contacto inmediato en caso de percepción de amenaza o riesgo inminente.

El medio Europa Press precisó que, desde la suspensión del diálogo en 2019, las relaciones entre Washington y Moscú se han caracterizado por graves desencuentros, sanciones cruzadas y el congelamiento de la cooperación en distintos ámbitos estratégicos. La falta de comunicación directa agravó las preocupaciones de la comunidad internacional, en particular desde que se intensificaron las operaciones militares en Europa Oriental.

Entre los puntos señalados en el acuerdo, según la información facilitada por Europa Press, se incluye la promesa de mantener la continuidad de estos contactos mientras prosigan los esfuerzos multilaterales para fundar una paz estable. Si bien el formato de las conversaciones no ha sido detallado en los comunicados, el canal pretende cubrir todos los incidentes o desarrollos que afecten los intereses esenciales de las partes involucradas.

Europa Press enfatizó que tanto Estados Unidos como Rusia han dado señales de reconocer el valor de este tipo de mecanismos aun en escenarios de alta confrontación, considerando que la ausencia de comunicación constituye un factor de riesgo creciente para la estabilidad internacional. Las reuniones y contactos a nivel militar estratégico se consideran habitualmente una salvaguarda, a la espera de un eventual avance en otras esferas políticas o diplomáticas.

El reinicio de este canal llega en un momento en el que aumentan los llamados a soluciones negociadas para el conflicto en Ucrania, en particular desde países y organismos internacionales preocupados por el impacto global de la situación. El trabajo conducido en Emiratos Árabes Unidos implica el reconocimiento de que la pacificación de la región exige recursos adicionales dedicados a evitar incidentes no previstos por ambas partes.

Europa Press indica que, entre las funciones centrales del canal restablecido, se encuentra la prevención de escaladas accidentales, la gestión de crisis puntuales y la posibilidad de mantener una interlocución directa que permita aclarar rápidamente cualquier hecho susceptible de interpretaciones cruzadas. Las partes han resaltado en sus declaraciones oficiales el compromiso de canalizar las diferencias dentro de un entorno que reduzca la probabilidad de enfrentamientos.

Estos movimientos se insertan en la tradición de políticas de gestión de crisis y contactos de alto nivel que en el pasado sirvieron para modular episodios de tensión entre potencias nucleares. El Mando Europeo del Ejército estadounidense estableció que la finalidad última del reinicio de los contactos reside en impedir el surgimiento de confrontaciones incontroladas, evitando así que errores humanos o malentendidos técnicos generen consecuencias mayores.

El procedimiento acordado fue descrito por el Ejército estadounidense como una medida preventiva, reflejando la intención de dotar de una capa de seguridad adicional a los mecanismos de gestión de crisis internacionales. Europa Press concluyó que los representantes de los tres países involucrados en las conversaciones multilaterales han ratificado el interés en mantener abiertos todos los canales disponibles para informar, consultar y resolver con celeridad los incidentes surgidos en el actual contexto bélico.