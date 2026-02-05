Agencias

Desarticulada una banda que estafaba por el método 'honey trap' a turistas extranjeros

Cuatro personas fueron arrestadas en Madrid tras una investigación que reveló fraudes sistemáticos a visitantes a través de una red que operaba desde un local, logrando estafas millonarias y poniendo en riesgo la salud de los consumidores

Facturas que alcanzaron hasta los 4.000 euros y la implicación directa de empleados y clientes en una trama organizada formaron parte de la investigación policial que permitió desmantelar una red dedicada a estafas sistemáticas contra turistas en Madrid. Según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid a través de un comunicado difundido por plataformas informativas, el operativo finalizó con la detención de cuatro personas señaladas como integrantes de una organización criminal que operaba a través del método conocido como 'honey trap’.

La pesquisa, iniciada en octubre tras la recepción de varias denuncias, permitió descubrir que los presuntos responsables elegían a sus víctimas entre visitantes extranjeros recién llegados al país. El diario reportó que la captadora de la banda mantenía contacto con los turistas mediante una aplicación de citas. Tras concertar un encuentro, la mujer siempre conducía a la víctima al mismo bar situado en el distrito Centro de la capital española.

De acuerdo con la información publicada por la fuente policial y recogida por la prensa, durante estos encuentros la mujer solicitaba numerosas consumiciones de comida y bebida, generando facturas elevadas que normalmente variaban entre 200 y 2.000 euros. En situaciones más extremas, los gastos alcanzaron los 4.000 euros. En los casos documentados, cuando los turistas se resistían a abonar el importe, tanto trabajadores como falsos clientes del bar intervenían con amenazas e intimidaciones para forzar el pago.

El medio detalló que el operativo de la Policía Nacional culminó el 27 de noviembre con el registro del local implicado. La policía detuvo a la captadora, dos empleados y el encargado del bar, quienes enfrentan cargos por estafa y pertenencia a organización criminal. Durante la intervención, las autoridades incautaron cuatro terminales de punto de venta y numerosos tickets de caja que evidencian la magnitud del fraude.

El expediente policial recogido por la prensa cifró el balance económico de la red en aproximadamente 23.000 euros obtenidos de manera fraudulenta a partir de, al menos, diez casos ya esclarecidos. El método consistía en realizar cargos desorbitados a clientes engañados y posteriormente asegurarse de que la víctima no pudiera salir del establecimiento sin pagar bajo presión directa.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid también comprobó deficiencias graves en el local relacionado con la organización criminal. Según la información difundida, la inspección reveló mobiliario deteriorado, notoria falta de limpieza y conservación inadecuada de alimentos, lo que suponía adicionales riesgos para la salud pública de quienes consumían en el bar.

Los responsables de la investigación sostienen que los trabajadores del local y otros supuestos clientes participaron activamente en el fraude, un esquema coordinado para dar credibilidad al engaño y asegurar el pago de facturas infladas. El entramado se valía además del desconocimiento de las víctimas sobre las normas locales y su vulnerabilidad como recién llegados al país.

Las detenciones y actuaciones policiales ponen de relieve la existencia de redes organizadas que utilizan estrategias de captación a través de plataformas digitales para facilitar encuentros fraudulentos y aprovechar la confianza de turistas. El caso se suma a antecedentes de delitos similares en zonas con gran afluencia de visitantes internacionales. Según la información oficial citada por los medios, los detenidos están acusados de delitos de estafa agravada y pertenencia a organización criminal, a la espera de resolución judicial.

La investigación sigue en curso por parte de las unidades policiales responsables, que continúan analizando el material incautado y verificando la posible participación de otras personas en la trama. Las autoridades no descartan nuevas actuaciones para esclarecer si existen más víctimas no identificadas entre los turistas extranjeros presentes en Madrid durante el periodo investigado.

