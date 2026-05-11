Bolsa de México gana 0,56 % al abrir la segunda semana de mayo y sube a 70.246,3 unidades

Ciudad de México, 11 may (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0,56 % para sumar cuatro cierres positivos en las últimas cinco jornadas, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), alcanzó las 70.246,3 unidades, en una sesión con ganancias a nivel mundial.

El mercado mexicano abrió la segunda semana de mayo con ese avance tras una ganancia del 2,94 % la semana pasada.

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"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, destacando los avances de tres principales índices en Estados Unidos", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, precisó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0,56 % para apuntarse avances en cuatro de las últimas cinco sesiones".

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Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Orbia (+2,77 %), Megacable (+2,75 %), Industrias Peñoles (+2,52 %), GCC (+1,91 %) y Femsa (+1,69 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que este lunes el mercado mexicano cerró alza y con ese movimiento en lo que va de mayo acumula un avance del 3,52 %, y en lo que va de 2026 su rendimiento es del 9,23 %.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 17,2 unidades por billete verde, frente a los 17,19 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 154 millones de títulos por un importe de 18.587 millones de pesos (unos 968 millones de dólares).

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De las 750 empresas que cotizaron en la sesión, 384 cerraron con sus precios al alza, 347 registraron pérdidas y 19 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la entidad Financiera Independencia (FINDEP), con el 6,25 %; de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 6,22 %, y de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el 4,88 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora de tequila José Cuervo (Cuervo), con el -4,88 %; de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool (LIVEPOL 1), con el –4,72 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el -3,61 %. EFE