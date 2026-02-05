Carolina Marín: "Los últimos meses han sido bastante duros para mí, no quiero descartar nada"

Uno de los aspectos más relevantes que Carolina Marín expuso tras su última intervención quirúrgica concierne al impacto persistente que causa el dolor en su vida cotidiana y deportiva, especialmente en el menisco interno. Según informó el medio, la jugadora de bádminton española explicó que después de su tercera operación de rodilla, su prioridad absoluta es conservar su calidad de vida y proteger su salud, sin relegar ninguna posibilidad respecto a su futuro profesional.

El medio detalló que Marín admitió que los meses recientes resultaron particularmente difíciles, en gran medida debido a dolores intensos que ha soportado en su rodilla. La campeona olímpica señaló que estos dolores punzantes han marcado su ánimo y dificultaron su desempeño y preparación. “En los últimos vídeos os decía que no estaba bien anímicamente. Creo que ahora vais a entender muy bien una de las principales razones por las cuales todo ha sido mucho más complicado”, comunicó Marín luego de que se confirmara que ha sido operada tres veces en esa zona.

De acuerdo con la información publicada, Marín aclaró que en esta etapa no quiere “descartar nada”, e hizo énfasis en que su enfoque se fija en la recuperación y el bienestar físico por encima de las exigencias deportivas. La onubense mencionó que dispone ahora de seis semanas dedicadas a la rehabilitación posterior a la intervención y que su intención es afrontarlas de la forma más cuidadosa y consciente posible: “Tengo seis semanas por delante para recuperarme. Quiero afrontarlo de la mejor manera posible, siendo positiva, pero siendo consciente también de lo que tengo”.

El medio recogió que la siete veces campeona de Europa precisó la magnitud del dolor que ha tolerado durante un periodo prolongado, principalmente localizado en el menisco interno y con ciertas afectaciones en el menisco externo. En este sentido, insistió en que su atención se centra en el proceso de sanación y en la evolución que experimente su rodilla a lo largo de estas semanas.

En sus declaraciones citadas por el medio, Marín expresó satisfacción respecto a la intervención, reconociendo el papel del equipo médico: “Estoy muy contenta por la operación porque los médicos me han ayudado mucho”. Sobre los próximos pasos, la deportista explicó que la primera semana de recuperación transcurrirá utilizando muletas, dentro de un programa global de seis semanas de rehabilitación escalonada. “Estoy con ganas de recuperar musculatura poco a poco”, afirmó la campeona.

Según consignó el mismo medio, Marín ha transmitido su intención de mantener una actitud positiva durante su recuperación, pero sin perder la perspectiva sobre las limitaciones físicas derivadas de las lesiones y cirugías previas. El pronunciamiento de no cerrar ninguna opción ni anticipar decisiones sobre su carrera responde al objetivo de priorizar la salud y evitar recaídas.

El medio también recopiló que la deportista española había compartido signos de malestar en mensajes y vídeos anteriores, refiriéndose a un ánimo bajo que, tras conocerse la situación actual de la rodilla, toma mayor claridad respecto a sus motivos. La situación médica de Marín representa uno de los mayores desafíos en su trayectoria, y la recuperación marcará el ritmo de las decisiones que pueda adoptar acerca de si retoma o modifica su actividad profesional a futuro.

A lo largo de su carrera, Marín conquistó siete títulos europeos y el oro olímpico, logros que han incrementado el interés sobre su evolución física y las circunstancias que rodean este complejo momento personal. De acuerdo con lo expuesto, los próximos meses serán decisivos y estarán marcados por el seguimiento a la evolución de la lesión y las decisiones que pueda tomar en relación con el bádminton profesional, siempre supeditadas a su bienestar físico y emocional.