BNP Paribas ganó un 4,6% más en 2025 y eleva su meta de rentabilidad a medio plazo

La previsión revisada por BNP Paribas para los próximos años apunta a un aumento medio anual del beneficio neto atribuido superior al 10% entre 2025 y 2028, lo que representa una aceleración respecto al 7% estimado para el periodo 2024-2026. El banco francés informó estos nuevos objetivos luego de un ejercicio que arrojó resultados financieros por encima de sus propios pronósticos.

Según consignó el medio que reportó los datos, BNP Paribas finalizó 2025 con un beneficio neto atribuido de 12.225 millones de euros, cifra que supone un incremento del 4,6% respecto al ejercicio anterior. Este avance en las utilidades se vio acompañado de un aumento en la cifra de negocio, que ascendió a 51.223 millones de euros, un 4,9% más que el año anterior, reflejando una expansión sostenida en sus principales líneas de actividad.

BNP Paribas detalló que la partida destinada a cubrir el riesgo de crédito alcanzó los 3.350 millones de euros, un 11,7% superior al dato previo. No obstante, la entidad destacó que, en el último trimestre de 2025, esa partida bajó un 9,5%, situándose en 795 millones de euros. En paralelo, el beneficio neto atribuido en el cuarto trimestre se elevó un 28%, llegando a 2.972 millones de euros, mientras que la cifra de negocio trimestral sumó 13.113 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

“El Grupo registró un cuarto trimestre récord con excelentes resultados operativos”, resaltó Jean-Laurent Bonnafé, consejero delegado de BNP Paribas, citado por el medio. Bonnafé también subrayó que los buenos números de 2025 y un entorno de tipos de interés favorable permiten confirmar los objetivos para 2026 y actualizar al alza las metas para 2028.

En ese contexto, la entidad confirmó su objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre fondos propios tangibles (RoTE) del 12% en 2026. Para el periodo 2024-2026, el banco mantiene su objetivo de lograr un crecimiento medio anual superior al 7% en el beneficio neto, junto con un avance del 5% anual para los ingresos.

BNP Paribas revisó su objetivo de RoTE para 2028, situándolo ahora en más del 13%, por encima del anterior objetivo del 13%. Asimismo, adelantó que su ratio de eficiencia de costes será inferior al 56%, ajustando este indicador frente al objetivo previo del 58%, lo que según el medio refleja una expectativa de mayor control sobre los gastos operativos.

El banco recordó que desde 2022 está en marcha un plan de transformación estructural enfocado en las funciones de soporte, orientado a prolongar y maximizar los beneficios derivados de las medidas de eficiencia implementadas. Durante 2025, estos cambios generaron 800 millones de euros en ahorros recurrentes, situándose por encima de los 600 millones previstos. BNP Paribas anunció que espera que las medidas adicionales previstas para 2026 aporten otros 600 millones, por lo que el total estimado de ahorro recurrente para el periodo 2022-2026 ascendería a 3.500 millones de euros, un monto superior a los 2.900 millones proyectados inicialmente.

El medio también señaló que la solidez del crecimiento en los ingresos y la mejora en la relación coste-beneficio han llevado a la entidad a elevar sus expectativas para el resultado neto atribuido en el mediano plazo. Con la nueva previsión, BNP Paribas aspira a mantener una senda de crecimiento sostenido, apoyada tanto en la mejora continua de la productividad como en la gestión prudente de los riesgos.

La información difundida por el banco incluye indicaciones sobre la continuidad de su estrategia de eficiencia operativa. Según lo comunicado, el plan de transformación estructural y las medidas de contención de gastos han permitido superar las metas internas de ahorro y sentar las bases para nuevos avances en los próximos años.

Al confirmar y elevar sus objetivos financieros para los años venideros, BNP Paribas pone de relieve el peso del entorno macroeconómico favorable, particularmente la evolución de los tipos de interés. La entidad se muestra confiada en su capacidad para aprovechar estas condiciones, impulsando tanto sus resultados como su rentabilidad, en un contexto de creciente competencia en el sector bancario europeo.