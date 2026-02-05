Barça, Atlético, CD Tenerife y Badalona esperan rival para llegar a la final de Copa de la Reina

La sede de la Real Federación Española de Fútbol acogerá en su Salón de actos Luis Aragonés el sorteo que determinará los cruces de semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026, proceso clave en el que estará en juego la posibilidad de disputar la final en el estadio Gran Canaria el próximo 16 de mayo. Los equipos participantes, Barça, Atlético de Madrid, CD Costa Adeje Tenerife y Badalona, lograron su clasificación tras superar a sus rivales en cuartos de final, de acuerdo con lo reportado por los medios oficiales de la competición.

El sorteo, que se celebrará este viernes a partir de las 13:00, presentará un escenario sin restricciones previas, según consignó la organización. Cada uno de los cuatro equipos conocerá a su oponente de semifinal, en una ronda que se resolverá en enfrentamientos de ida y vuelta programados entre el 10 y el 12 de marzo y que concluirá la semana siguiente con los partidos de vuelta que definirán a los finalistas.

El Barça parte como favorito, tanto por su condición de vigente campeón como por su dominio en el fútbol nacional en los últimos años, tal como detalló la Real Federación Española de Fútbol. El equipo azulgrana selló su pase a semifinales luego de imponerse con un 0-4 sobre el Real Madrid, resultado que consolidó otra victoria contundente en el Clásico femenino y completó así el cuadro de aspirantes al trofeo.

El Badalona accedió a la semifinal tras vencer a la Real Sociedad por 0-1 en la prórroga, logrando así su lugar entre los cuatro mejores equipos del torneo, según reportó la Federación. Este resultado se sumó al obtenido el miércoles por el Atlético de Madrid, que aseguró su pase al derrotar por 4-1 al Athletic Club, en un partido en el que el club madrileño mostró superioridad en el marcador. El CD Costa Adeje Tenerife completó la nómina de semifinalistas al superar con un 0-1 al Madrid CFF, lo que certificó su entrada en la fase decisiva de la competición.

La atención de los clubes y de sus aficionados está puesta ahora en el sorteo, ya que definirá las eliminatorias que darán acceso a la final. Quien resulte ganador en semifinales podrá pelear por el título en el estadio Gran Canaria. La organización de la Copa también confirmó que el sorteo del viernes será el último de la edición actual y reiteró que no habrá condicionantes en las combinaciones, por lo que cualquier enfrentamiento es posible.

El estadio Gran Canaria albergará el encuentro definitivo el 16 de mayo, evento que promete disputar a los equipos mejor posicionados del fútbol femenino español. La fase de semifinales, planteada en formato de partidos de ida y vuelta, permitirá a los equipos poner en juego todas sus capacidades para alcanzar el trofeo, siguiendo la información divulgada por la Real Federación Española de Fútbol.

El desarrollo de esta edición ha mostrado una competencia reñida y resultados ajustados en las rondas previas, una tendencia que tanto la organización como los clubes esperan que se mantenga en la antesala del partido final. El sorteo de este viernes supone la última instancia de azar antes de la definición en el césped, con la historia y la ambición de cada equipo como motivaciones centrales para luchar por el pase al encuentro por el título.