Ángel Escribano niega que le hayan pedido su dimisión como presidente de Indra

Ángel Escribano asegura a Bloomberg que ningún miembro del consejo de administración ha solicitado su renuncia al frente de la multinacional tecnológica, mientras continúan las especulaciones sobre el futuro de la fusión con Escribano Mechanical & Engineering

El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, expresó recientemente que la posible fusión de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) probablemente ya se habría concretado si el presidente de Indra no fuese Ángel Escribano. De acuerdo con declaraciones recogidas por Bloomberg, De los Mozos destacó que solicitó al consejo de administración la creación de una comisión independiente para revisar los posibles conflictos de interés que surgirían por la coincidencia de nombres y vínculos familiares, dado que la empresa familiar de Escribano lleva su apellido. Estos asuntos de gobernanza constituyen uno de los principales obstáculos de la operación.

Según informó Bloomberg, Ángel Escribano, presidente de Indra desde enero de 2025, ha negado que los miembros del consejo de administración de la multinacional tecnológica le hayan solicitado su renuncia. “Quiero ser claro: nadie ha pedido mi dimisión ni hay ningún proceso en ese sentido”, afirmó en un comunicado enviado a la agencia estadounidense, desmintiendo las versiones que circulan sobre su posible salida como una vía para facilitar la fusión entre ambas compañías.

La operación en cuestión, que desde su origen se planteó como una fusión por absorción, enfrenta actualmente nuevas consideraciones debido, en parte, a la postura del Gobierno español. Tal como publicó Bloomberg, el Ejecutivo, principal promotor del acuerdo, ha comenzado a manifestar dudas respecto a la idoneidad de la transacción tal como fue concebida inicialmente. Más allá de los conflictos de interés que han sido identificados desde el principio, el Gobierno busca evitar la pérdida de control sobre Indra, considerada la principal empresa nacional de defensa, especialmente dada la coyuntura geopolítica actual.

En respuesta a estas preocupaciones, el consejo de administración de Indra ha autorizado al propio de los Mozos para iniciar negociaciones en busca de estructuras alternativas a la fusión original con EM&E. Bloomberg detalló que el análisis de nuevas fórmulas responde tanto a los conflictos de interés internos como a la necesidad de satisfacer los requisitos de transparencia y gobierno corporativo exigidos a una compañía que forma parte del Ibex 35.

Los conflictos de interés señalados surgen porque Ángel Escribano, además de presidir Indra, es copropietario de Escribano Mechanical & Engineering junto a su hermano Javier Escribano, quien a su vez ejerce como presidente de EM&E y es consejero dominical en Indra. Esta estructura familiar ha motivado cuestionamientos sobre la gobernanza de la posible fusión, además de generar debate sobre la conveniencia de los pasos a seguir para proteger el interés estratégico del Estado en Indra.

La negociación entre ambas partes permanece abierta, mientras el consejo de administración y su consejero delegado continúan explorando alternativas que permitan conjugar los intereses de los accionistas, la salvaguarda del control estatal y las exigencias de cumplimiento normativo. De acuerdo con Bloomberg, el desarrollo de los próximos pasos dependerá de la viabilidad de las alternativas propuestas y la capacidad del consejo y del ejecutivo para encontrar un esquema que resuelva los posibles conflictos presentados en el proceso.

IndraÁngel EscribanoEscribano Mechanical EngineeringJosé Vicente de los MozosEspañaEstados UnidosDimisiónFusión empresarialJavier EscribanoGobiernoEUROPAPRESS

