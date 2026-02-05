Agencias

Aleixandri sufre una lesión en la rodilla derecha durante el Real Madrid-FC Barcelona de la Copa de la Reina

La defensa del FC Barcelona Laia Aleixandri sufre una lesión en la rodilla derecha y este viernes se hará más pruebas para saber el alcance exacto del percance sufrido durante la primera mitad del encuentro ante el Real Madrid de los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola de este jueves.

La internacional tuvo que abandonar el terreno de juego del Estadio Alfredo di Stéfano en camilla y entre lágrimas después de hacerse daño aparentemente sola en un intento de cortar un balón hacia la delantera francesa Naomie Feller al cuarto de hora.

