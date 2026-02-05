Agencias

Alberto Contador debutará en mountain bike en la Vuelta a Ibiza

El campeón español, figura destacada del ciclismo mundial, asumirá el reto lanzado por Óscar Pereiro en una competencia con recorridos técnicos y competencia histórica, en la que compartirá pelotón con referentes del deporte sobre la isla

Alberto Contador afrontará el reto de competir durante tres días en la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano en 2026, una cita que recorrerá senderos con desniveles pronunciados, tramos técnicos y zonas de alta velocidad, donde el conocimiento del terreno será determinante. El exciclista español aceptó el desafío planteado por Óscar Pereiro y participará por primera vez en una prueba oficial por etapas de bicicleta de montaña, según informó la organización de la competencia. El evento, que llega a su vigésimo quinto aniversario, se celebrará en la isla de Ibiza del 2 al 5 de abril de 2026.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Vuelta a Ibiza y recogido por diversos medios, la presencia de Contador en la prueba no solo representa su debut en esta disciplina, sino que también simboliza el cruce entre las grandes figuras históricas del ciclismo de carretera y el impulso que ha cobrado el mountain bike en los últimos años. “El campeón del Giro de Italia, Tour de Francia y La Vuelta a España acepta así el desafío lanzado por Óscar Pereiro y traslada su espíritu competitivo a los senderos y recorridos más técnicos de la isla, en un ‘cara a cara’ entre dos leyendas que promete convertirse en uno de los grandes focos deportivos de esta edición”, comunicó la organización de la carrera.

Alberto Contador, originario de Pinto, expresó tanto ilusión como respeto por la nueva experiencia, según declaraciones recogidas en el comunicado del evento. El ciclista reconoció que nunca antes había competido en una carrera de mountain bike de estas características y explicó: “Será un gran desafío y una decisión nada fácil de tomar por el respeto hacia la Vuelta a Ibiza. Nunca he competido en una prueba de bicicleta de montaña y sé que la Vuelta a Ibiza MTB es una carrera muy bonita, pero también exigente, con recorridos de todo tipo. La propuesta de Óscar y, sobre todo, la grandísima relación con toda la familia de la Vuelta a Ibiza me hace especial ilusión. Tenía claro que, si debutaba en una carrera de MTB por etapas, tenía que ser aquí”.

Con relación a lo que espera de la competición, Contador manifestó su deseo de compartir la experiencia con otros miembros de la comunidad ciclista y con su compañero Óscar Pereiro. “La afronto con respeto, pero sobre todo con ganas de disfrutarla. Me han hablado maravillas de la prueba y de su ambiente; he estado en varias ocasiones y he podido ver la atmósfera tan bonita que se vive, aunque nunca encima de la bicicleta. Esta vez sí. Intentaremos defendernos bien y estoy deseando que lleguen las fechas para compartirla con toda la familia ciclista y con mi compañero, Óscar Pereiro”, indicó el madrileño en declaraciones reproducidas por la organización.

El salto de Contador al mountain bike se produce en una edición señalada para la Vuelta a Ibiza, que celebra sus bodas de plata. Según destacó el responsable de la prueba, Juanjo Planells, esta edición representa tanto la conmemoración de 25 años de historia deportiva sobre la isla como la consolidación de una comunidad ciclista consolidada en torno al evento. “Alberto Contador ha sido y es embajador de la prueba, conoce su esencia y su espíritu, y que haya elegido precisamente nuestro 25º aniversario para debutar en MTB por etapas le da a esta edición un valor simbólico enorme”, afirmó el organizador, citado por la propia organización.

El evento constituirá no solo un atractivo para los aficionados por la participación de dos excampeones del ciclismo de carretera, sino también un punto de confluencia entre la tradición de grandes vueltas y el auge del ciclismo de montaña como disciplina competitiva y de experiencias. La Vuelta a Ibiza reconoce en su historia un crecimiento continuo, favorecido por la implicación de figuras relevantes y la construcción de una comunidad ciclista en el entorno insular, según remarcó la dirección de la prueba.

