Acusado en Australia un joven de 19 años de amenazar al presidente de Israel, días antes de su visita

En una operación desarrollada en Newtown, en el sur de Australia, la Policía Federal Australiana y la Unidad de Investigaciones de Seguridad de la Policía de Nueva Gales del Sur detuvieron a un joven e incautaron un teléfono móvil y objetos relacionados con drogas, según consignó la AFP en un comunicado citado por medios como el Sydney Morning Herald. Este procedimiento se llevó a cabo tras una denuncia interpuesta en enero sobre mensajes amenazantes publicados en una plataforma de redes sociales contra un jefe de Estado extranjero y una persona protegida internacionalmente. La noticia principal gira en torno a que el arrestado, de 19 años, fue acusado formalmente de realizar amenazas de muerte contra el presidente de Israel, Isaac Herzog, días antes de su visita oficial al país.

Según informó la AFP y recogió el medio Sydney Morning Herald, el acusado enfrentará cargos este jueves en el Tribunal Local de la División de Fianzas de Nueva Gales del Sur. De acuerdo con las autoridades, el delito específico en cuestión es el uso de un servicio de transporte —en este caso, internet— para proferir amenazas de muerte. Este delito contempla una pena máxima de diez años de prisión, de acuerdo a la legislación australiana en materia de delitos contra personalidades protegidas a nivel internacional.

El joven, cuya identidad no se ha divulgado públicamente, es originario de Newtown, región ubicada en el sur del país. El operativo policial que permitió su arresto se realizó la víspera a la acusación formal, en el domicilio del sospechoso. En dicho registro, los efectivos confiscaron un teléfono móvil, que presuntamente habría sido utilizado para efectuar las amenazas, y diversos objetos considerados parafernalia de drogas, de acuerdo a lo detallado por la propia Policía Federal Australiana.

El inicio de la investigación se remonta al mes de enero, cuando las autoridades recibieron una denuncia sobre amenazas realizadas en una plataforma de redes sociales. Si bien el comunicado de la AFP no identificó al destinatario de esas amenazas, medios locales como el Sydney Morning Herald han precisado que el objetivo era el presidente israelí, Isaac Herzog, quien forma parte de los dignatarios internacionales considerados por la ley australiana como personas especialmente protegidas.

En paralelo a la acusación penal, la visita del presidente Isaac Herzog a Australia ha motivado un refuerzo sustancial de las medidas de seguridad. Herzog tiene previsto arribar este domingo para permanecer cuatro días en el país. Según publicó la prensa australiana, el fortalecimiento de la vigilancia responde a la necesidad de prevenir riesgos durante la agenda oficial, sobre todo en el contexto de preocupación generada tras el atentado ocurrido durante la festividad de Janucá en una playa de Sídney el pasado diciembre. Aquel ataque dejó al menos quince muertos y dejó marcada a la sociedad australiana por la magnitud de la tragedia.

El jefe de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró a la cadena ABC que, en respuesta a la “amenaza significativa” para la seguridad pública que representa la visita de Herzog, se han ampliado tanto las restricciones sobre las manifestaciones como otras medidas de protección temporales durante catorce días. Lanyon señaló que la prioridad de las autoridades reside en garantizar la seguridad no solo del mandatario visitante, también la de los ciudadanos australianos durante el desarrollo de las actividades diplomáticas.

De acuerdo con la información recogida por la AFP, el caso se fundamenta en el presunto empleo de redes sociales como canal para emitir amenazas de muerte, una práctica considerada delito grave según la legislación vigente. Las autoridades han enfatizado que, tanto la naturaleza de los mensajes como el carácter internacional del objetivo, determinaron la rápida intervención y la imputación formal del sospechoso.

Durante el procedimiento judicial, el joven tendrá la oportunidad de responder ante las imputaciones ligadas a amenazas contra un jefe de Estado extranjero. Las normativas del país contemplan sanciones severas para este tipo de conductas, buscando disuadir cualquier intento de vulnerar la integridad de personalidades internacionales y preservar la reputación de Australia en términos de protección diplomática.

La visita programada de Isaac Herzog, que tendrá lugar dentro del refuerzo de la seguridad y bajo la vigilancia de los organismos policiales, pone de manifiesto el contexto sensible en el que las autoridades desarrollan estrategias para prevenir posibles incidentes durante eventos de alto perfil. Según confirmaron las fuentes policiales a medios australianos, estas medidas se mantendrán a lo largo de toda la estadía del mandatario israelí.

Tal como reportó el Sydney Morning Herald y la cadena ABC, además de la vigilancia policial desplegada, las autoridades han impuesto prohibiciones temporales para protestas en áreas selectas, con la finalidad de limitar riesgos ante posibles actos que alteren el orden público. La serie de medidas, según declararon las fuentes oficiales, procura conjugar la protección personal del visitante con la seguridad colectiva.

El arresto y los pasos legales contra el joven de 19 años se inscriben en la política australiana de respuesta rápida ante amenazas detectadas mediante canales digitales y redes sociales. El despliegue de recursos y la articulación entre agencias federales y estatales reflejan el compromiso con la prevención y la reacción ante incidentes que puedan derivar en afectaciones a personalidades internacionales en visita oficial.

Mientras avanza el proceso judicial y la investigación continúa bajo secreto, las autoridades han reiterado que la protección a dignatarios extranjeros y a las personas internacionalmente protegidas constituye una prioridad dentro del actual esquema de seguridad nacional.