Ventura insiste en sus ataques a Rebelo de Sousa por la gestión del temporal en vísperas de la segunda vuelta

Durante una visita a un puesto de control de la Guardia Nacional en Beja, al sur de Portugal, André Ventura, líder de Chega, opinó que los políticos deben acudir personalmente donde la ciudadanía los requiere ante emergencias, incluso cuando las autoridades han desaconsejado desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas. En este contexto, según detalló la agencia de noticias Lusa, Ventura renovó sus críticas al presidente Marcelo Rebelo de Sousa por su gestión ante la tormenta Kristin, a escasos días de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con la información publicada por la agencia Lusa, Ventura recriminó abiertamente que el presidente se ausentara del país como parte de su agenda institucional mientras los efectos de la tormenta Kristin causaban estragos. Esta crisis medioambiental ha dejado ocho víctimas mortales y ha afectado a miles de personas, lo que incrementó el tono de las demandas del líder de Chega en relación a mayor presencia y visibilidad de las autoridades nacionales.

El dirigente de la formación de ultraderecha acusó a Rebelo de Sousa de no ejercer un papel activo en medio de la emergencia, recalcando mediante declaraciones ante la prensa que “hay momentos en los que parece que este país no tiene ni rey ni torre y que todavía es una verdadera república bananera”. Ventura reiteró estas críticas durante su comparecencia y acusó al mandatario de falta de liderazgo en situaciones críticas.

El malestar de Ventura se dirigió también hacia José Manuel Moura, responsable nacional de emergencias, así como a la gestión de los mensajes emitidos a la población. Según recogió Lusa, el líder de Chega afirmó que las autoridades nacionales y locales han lanzado mensajes contradictorios respecto a la necesidad de solicitar el mecanismo de ayuda de la Unión Europea. Para Ventura, la confusión en la comunicación institucional ha dado pie a una percepción de desorden, insistiendo en que “esto parece una república bananera”.

En la recta final de la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Ventura formuló estas declaraciones señalando que el país atraviesa una etapa en la que requiere “orden” y cercanía institucional, y que los políticos deben mostrarse al frente en situaciones de crisis. Dichos mensajes encajan en una estrategia dirigida a captar la atención de un electorado que, según los sondeos citados por la agencia Lusa, no le resulta favorable frente a su adversario socialista António José Seguro.

Las últimas encuestas otorgan a Seguro un amplio margen de ventaja con un 67% de intención de voto, frente al 32% previsto para Ventura, quien aun así refuerza su campaña con críticas dirigidas al actual jefe del Estado y al sistema de gestión de emergencias. El medio Lusa informó que el candidato socialista cuenta con el respaldo tanto de los sectores conservadores como de la derecha tradicional, elementos determinantes para la segunda vuelta del proceso electoral.

Las demandas expuestas por Ventura, tanto hacia la Presidencia como hacia el sistema nacional de emergencias, se produjeron en medio de un clima de movilización social y sensibilidad ante la gravedad del temporal Kristin. El líder de Chega subrayó ante los medios, según publicó Lusa, que aunque las autoridades recomienden a la población permanecer en sus viviendas, “los ciudadanos que puedan que se queden en casa. Los políticos tienen que dar la cara en este momento y ahora la gente necesita de ellos”.

La situación provocada por la tormenta Kristin ha incrementado el escrutinio público sobre la respuesta institucional y la coordinación entre los distintos niveles del Estado, punto sobre el cual Ventura insistió en sus exigencias durante su comparecencia en Beja.