Toyota prevé elevar su producción de vehículos híbridos en un 30% para 2028, con gran peso en EE.UU.

Toyota prevé elevar la producción de vehículos híbridos en todo el mundo en más de un 30% para el año 2028, lo que elevaría la cifra hasta 6,7 millones de unidades con este tipo de propulsión frente frente a los 5 millones proyectados para este 2026.

Según ha informado el diario japonés 'Nikkei', Toyota pretende ampliar "significativamente" su actividad en Estados Unidos, un importante mercado para la firma en el que se han reducido los incentivos a los coches eléctricos, lo que impulsa la demanda de motorizaciones alternativas.

El pasado noviembre, Toyota Motor North America, la filial de la marca japonesa en Estados Unidos, anunció que sus planes para invertir 912 millones de dólares (786,7 millones de euros) en cinco plantas de fabricación en Estados Unidos edicadas a la producción de vehículos híbridos para "satisfacer la creciente demanda de estos vehículos en el país"

Solo en Estados Unidos, Toyota vendió más de 2,51 millones de vehículos en 2025 a través de su división en Norteamérica, lo que representa un aumento del volumen de entregas del 8% respecto al año 2024. El 47% de estas comercializaciones correspondieron a vehículos electrificados, lo que representa aproximadamente unos 1,18 millones de unidades, un 17,6% más que en el año anterior.

En términos globales, de los 11,3 millones de vehículos que prevé fabricar Toyota en 2028, el 60% serán híbridos. El grupo ha sido el mayor fabricante de automóviles del mundo en 2025 por sexto año consecutivo.

