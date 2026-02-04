Agencias

Ter Stegen será operado este viernes de su lesión en el isquiotibial izquierdo

El portero alemán Marc-André ter Stegen será operado este viernes de la lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda que sufrió en el partido ante el Real Oviedo, según informó este miércoles el Girona FC, que precisó que el tiempo de baja se determinará una vez finalice la intervención quirúrgica.

"Marc-André ter Stegen será operado este viernes de la lesión que sufrió en el isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el Real Oviedo. Tras la intervención se determinará el tiempo de baja", anunció el club catalán.

Cedido recientemente por el FC Barcelona al conjunto 'gironí', apenas había podido disputar dos partidos de LaLiga EA Sports desde su llegada. Ter Stegen debutó con un empate ante el Getafe (1-1) en Montilivi y volvió a ser titular en la derrota frente al colista Real Oviedo (1-0) en la capital asturiana, encuentro en el que terminó lesionado.

La operación supone un nuevo contratiempo para el internacional alemán, que había iniciado esta etapa en el Girona con el objetivo de recuperar continuidad competitiva tras un periodo marcado por problemas físicos y poder disputar el Mundial 2026 de este verano, que se le complica o, en el peor de los casos, se le pone imposible.

Además, la posible ausencia prolongada de Ter Stegen representa un problema añadido para el equipo de Míchel, que ya no cuenta en su plantilla con el guardameta croata Dominik Livakovic, que salió del club en el mercado invernal.

En este contexto, el técnico del Girona tendría como únicas opciones disponibles para la portería al argentino Paulo Gazzaniga y a los porteros del filial para afrontar el tramo final de la temporada, a la espera de conocer el alcance definitivo de la lesión del alemán tras la intervención.

