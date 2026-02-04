Agencias

Rusia insiste en prorrogar el Nuevo START y señala que EEUU no ha respondido a la oferta

El gobierno ruso ha reiterado su solicitud a Washington para extender el acuerdo sobre reducción de armamento nuclear, advirtiendo que la falta de respuesta estadounidense pone en riesgo la continuidad del único pacto vigente entre ambas potencias

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov recalcó que cualquier reanudación de conversaciones sobre el tratado Nuevo START requerirá primero que Moscú conozca el posible impacto de futuras negociaciones sobre los arsenales nucleares de países como Reino Unido y Francia. Ushakov mencionó que la comunidad internacional busca actualizar los acuerdos de control de armas nucleares para reflejar el contexto geopolítico actual, en particular la relevancia creciente de China en este ámbito. Según informó la agencia rusa TASS, el Gobierno de Rusia sostiene que este proceso de revisión es fundamental antes de definir próximos pasos en materia de reducción de armamento nuclear estratégico con Estados Unidos.

El consejero ruso recordó que el tratado Nuevo START expirará el 5 de febrero, reiterando que ya en septiembre de 2025 Rusia propuso a la parte estadounidense prorrogar por un año los límites centrales de las armas estratégicas, como medida de autocontención voluntaria. Sin embargo, hasta la fecha, Estados Unidos no ha emitido ninguna respuesta oficial a esa oferta, según reportó el medio TASS con base en declaraciones del propio Ushakov, quien anteriormente ocupó el cargo de embajador ruso en Estados Unidos y se considera cercano al presidente Vladimir Putin.

De acuerdo con el medio TASS, el tratado Nuevo START establece un tope de 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas para cada país, lo que representa una caída de cerca de dos tercios en relación con el acuerdo START I y una reducción del 10% frente a las cifras pactadas en el Tratado de Moscú. El acuerdo también impone un límite de 800 en la suma de misiles balísticos intercontinentales desplegados y no desplegados, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos pesados habilitados para transportar y lanzar armamento nuclear. Además, existe un límite adicional de 700 para los sistemas de estos tipos que estén en estado de despliegue operativo, según precisó la fuente.

Tal como consignó el medio TASS, la prórroga "in extremis" del tratado resulta prioritaria para Moscú, que desde septiembre de 2025 puso sobre la mesa la extensión voluntaria de los compromisos que contiene el acuerdo. La falta de respuesta estadounidense mantiene la incertidumbre sobre el futuro del Nuevo START, que constituye el único pacto bilateral vigente entre Rusia y Estados Unidos para limitar los arsenales nucleares estratégicos.

El contexto internacional también ha sido destacado por autoridades rusas, que ven en la evolución de actores como Reino Unido, Francia y China un desafío para el esquema tradicional de control de armas nucleares. Este interés de la comunidad internacional por adaptar los mecanismos de reducción a la situación geopolítica actual refuerza, en opinión del Kremlin, la necesidad de un enfoque más inclusivo en próximas negociaciones.

El tratado, firmado inicialmente en 2010, fijó parámetros cuantitativos y verificación mutua para garantizar la transparencia entre las dos principales potencias nucleares. La reducción de arsenales que supuso el acuerdo se considera uno de los logros en el campo del desarme y la no proliferación, aunque su futuro depende, de acuerdo con Ushakov y el análisis de TASS, de la disposición de Estados Unidos para comprometerse a prorrogar las limitaciones, así como de la voluntad de ambas partes de integrar los nuevos equilibrios globales en la agenda de control de armas.

