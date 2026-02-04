Rafael Núñez Huesca, premio Sapientia Cordis por 'La nación sin autoestima'

El jurado del premio Sapientia Cordis reconoció la “solidez intelectual” y la “lucidez de diagnóstico” de la obra ganadora, según consignó la convocatoria de CEU Ediciones. La distinción principal, dotada con 15.000 euros, recayó en Rafael Núñez Huesca por su trabajo titulado La nación sin autoestima, en el que, de acuerdo con la información publicada por CEU Ediciones, se examinan las raíces del malestar identitario en España y se reflexiona sobre cómo se articulan los conceptos de nación, ciudadanía y autoestima colectiva en el presente del país.

De acuerdo con los detalles difundidos, la decisión del jurado valoró particularmente la rigurosidad analítica del autor y la claridad en la exposición de sus ideas. Integraron el jurado Luis Alberto de Cuenca, María Calvo, Jorge Freire, Gabriel Albiac y María San Gil, quienes, según CEU Ediciones, destacaron estos atributos de la obra de Núñez Huesca, al considerar que ofrece un diagnóstico certero sobre el contexto social y cultural actual en España.

En la actual edición del premio Sapientia Cordis también se entregaron dos accésits. El primero fue otorgado a Javier Redondo Jordán por Coordenadas del Paraíso. Irán y la eterna búsqueda de los orígenes, una investigación sobre la identidad y los orígenes en la sociedad iraní. El segundo accésit se concedió a Ricardo Calleja Rovira por Aventurar la libertad, según detalló CEU Ediciones.

Rafael Núñez Huesca nació en Alicante en 1980. Actualmente se desempeña como portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, según reportó la misma fuente. Dentro de su recorrido profesional previo, ocupó durante cuatro años el cargo de redactor de discursos en la Comunidad de Madrid. Núñez Huesca cuenta con formación en Publicidad y en Periodismo, complementada con un máster en Industrias Culturales.

A nivel académico, ejerce la docencia en la Universidad Francisco de Vitoria, donde es responsable de la asignatura de Análisis Político. Además, según publicó CEU Ediciones, mantiene colaboraciones regulares con diversos medios de comunicación y recibió el Premio Ricardo Ortega de Periodismo.

El premio de ensayo Sapientia Cordis se presenta como el de mayor relevancia en su ámbito, bajo la organización de CEU Ediciones y con el objetivo de incentivar investigaciones rigurosas sobre cuestiones de identidad, ciudadanía y responsabilidad colectiva en el entorno español contemporáneo. Según detalló el medio convocante, el fallo de la presente edición consideró especialmente la claridad con la que Núñez Huesca explora las tensiones y desafíos actuales en España respecto a la construcción colectiva de la identidad.

El trabajo ganador, La nación sin autoestima, analiza causas subyacentes del sentimiento identitario español, estableciendo vínculos entre la percepción nacional y el papel de la ciudadanía, según recogió CEU Ediciones. El jurado valoró el enfoque crítico y la profundidad de los conceptos desgranados a lo largo del texto.

Las otras obras reconocidas, Coordenadas del Paraíso y Aventurar la libertad, igualmente abordan temáticas sobre la búsqueda de los orígenes y la importancia de la libertad, respectivamente. El premio, convocado anualmente, busca destacar estudios de ensayo que contribuyan al enriquecimiento del pensamiento y el debate intelectual en el país, en línea con lo manifestado por CEU Ediciones.

La trayectoria de Núñez Huesca suma, a los reconocimientos mencionados, una presencia constante en el ámbito académico y de los medios de comunicación. De acuerdo con el historial divulgado, su experiencia profesional y académica ha estado vinculada a la reflexión política y social, la divulgación y la enseñanza superior, así como la redacción de discursos en el ámbito institucional.