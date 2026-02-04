Previa del Dubai BC - Real Madrid

La plantilla madridista buscará una reacción significativa tras haber sumado apenas cuatro victorias en trece compromisos disputados fuera de casa durante la presente Euroliga, performance que representa el registro más bajo en juegos a domicilio entre los diez primeros equipos de la tabla. Según consignó el medio, el Real Madrid afronta su tercera parada de una serie de cuatro encuentros consecutivos en calidad de visitante, una secuencia que resultará determinante para afianzar su posición en la clasificación general.

Tal como señaló la fuente, el Real Madrid llega al compromiso frente al Dubai BC, este jueves a las 17.00 en la Coca-Cola Arena de Dubái, en el contexto de la vigesimoséptima jornada de la Euroliga 2025-2026. El equipo dirigido por Sergio Scariolo acumuló dos derrotas consecutivas fuera de casa, primero contra el Paris Basketball (98-92) y después ante el Panathinaikos de Grecia (82-81), resultados que interrumpieron una racha de seis partidos ganados en la competición continental. Según detalló el medio, los madrileños comparten la cuarta posición con otros cuatro equipos, todos con balance de dieciséis victorias y diez derrotas, panorama que aumenta la presión por obtener un triunfo que contribuya a estabilizar su campaña.

El rival de turno, Dubai BC, aparece reforzado jugando ante su afición. El medio informó que el conjunto emiratí suma nueve victorias y tres derrotas en casa, mientras que su rendimiento fuera no alcanza el nivel esperado con solo tres triunfos en catorce desplazamientos, una realidad que lo mantiene fuera de los diez primeros de la clasificación general. La diferencia de tres triunfos respecto a ese grupo motiva al cuadro local a buscar un nuevo acierto frente al Real Madrid para escalar posiciones en la tabla.

En el partido previo entre ambos equipos, disputado en la capital española, el Real Madrid superó al Dubai BC por 107 a 93. Aquel encuentro dejó constancia del poder ofensivo de los dubaitíes, que pese a la derrota supieron complicar a su rival en el marcador. Entre las figuras destacadas del equipo árabe figura Dzanan Musa, exmadridista que retorna tras superar molestias físicas y que representa una de las principales amenazas en la ofensiva local de acuerdo con la cobertura del medio de referencia.

El club madridista tendrá especial atención en el apartado defensivo ante un rival que, en su último compromiso en la Coca-Cola Arena, venció por 108 a 98 al Olympiacos griego tras tiempo suplementario, consolidando su fortaleza de local y exhibiendo una capacidad ofensiva elevada. El Dubai BC registra una media superior a 88 puntos encajados por encuentro, elemento que compensa con siete jugadores que promedian doble dígito en anotación, consignó el medio.

En términos tácticos, la preparación del Real Madrid gira en torno a varios ejes: asegurar el control del rebote, aumentar la eficacia en lanzamientos de tres puntos tras haber logrado solo un 28% de acierto desde larga distancia en la reciente visita a Atenas, y mejorar la circulación del balón para reducir el número de pérdidas, las cuales ascendieron a 18 en esa misma ocasión, según informó la fuente.

El estado individual de determinados jugadores también genera expectación. El regreso al nivel óptimo de Mario Hezonja y Trey Lyles figura como uno de los aspectos que podrían marcar diferencia en el rendimiento del equipo. El cuerpo técnico apuesta a que la recuperación de estos efectivos aporte dinamismo y solidez en ambos lados de la cancha.

En cuanto a las alineaciones probables, el medio citó un posible quinteto inicial para Dubai BC compuesto por Avramovic, Wright, Dangubic, Bacon y Kabengele, además de Musa, Petrusev, Prepelic, Anderson, Abass, Caboclo y Kamenjas como opciones alternas. Por parte del Real Madrid, la base de salida estaría formada por Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares, complementados por Lyles, Garuba, Feliz, Llull, Len, Kramer y Procida en el banquillo.

La terna arbitral del partido la integrarán Hordov, Pastusiak y Racys. El partido se celebrará en la Coca-Cola Arena ante la expectativa de que ambos conjuntos busquen un resultado determinante para sus aspiraciones en la Euroliga, reportó el medio.