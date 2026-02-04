Petro ofrece a Trump la ayuda de la petrolera estatal Ecopetrol para la reactivación energética de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la ayuda de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol para impulsar la reactivación energética del occidente de Venezuela.

"El Gobierno de Trump vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones y abrir las posibilidades de que Ecopetrol sea la empresa eje de esa reactivación junto con la empresa venezolana Monómeros", aseguró durante una entrevista concedida a 'Caracol Radio' tras la reunión mantenida con el presidente estadounidense en la Casa Blanca.

Petro explicó que este plan incluye el uso de energía eléctrica desde Colombia, en concreto desde La Guajira, y la reactivación de conexiones eléctricas, gasoductos y oleoductos ya existentes entre ambos países para exportar el petróleo desde puertos colombianos. "La reactivación del occidente de Venezuela, no de toda Venezuela, puede tener un protagonismo grande de Colombia", apuntó.

Tanto Petro como Trump se han mostrado positivos sobre su encuentro en Washington después de un año de roces frecuentes con respecto a sus posturas sobre Venezuela y sobre políticas migratorias. Trump llegó a lanzar una advertencia a Petro en la que le emplazó a "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

El presidente estadounidense llegó a asegurar que Colombia estaba gobernada por un hombre "al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos" --en alusión a Petro--, si bien días después ambos mantuvieron una conversación por teléfono para aliviar tensiones e intercambiar posiciones sobre sus políticas para enfrentar el narcotráfico y otros desacuerdos.