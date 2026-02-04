Agencias

Petro ofrece a Trump la ayuda de la petrolera estatal Ecopetrol para la reactivación energética de Venezuela

Guardar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la ayuda de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol para impulsar la reactivación energética del occidente de Venezuela.

"El Gobierno de Trump vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones y abrir las posibilidades de que Ecopetrol sea la empresa eje de esa reactivación junto con la empresa venezolana Monómeros", aseguró durante una entrevista concedida a 'Caracol Radio' tras la reunión mantenida con el presidente estadounidense en la Casa Blanca.

Petro explicó que este plan incluye el uso de energía eléctrica desde Colombia, en concreto desde La Guajira, y la reactivación de conexiones eléctricas, gasoductos y oleoductos ya existentes entre ambos países para exportar el petróleo desde puertos colombianos. "La reactivación del occidente de Venezuela, no de toda Venezuela, puede tener un protagonismo grande de Colombia", apuntó.

Tanto Petro como Trump se han mostrado positivos sobre su encuentro en Washington después de un año de roces frecuentes con respecto a sus posturas sobre Venezuela y sobre políticas migratorias. Trump llegó a lanzar una advertencia a Petro en la que le emplazó a "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero.

El presidente estadounidense llegó a asegurar que Colombia estaba gobernada por un hombre "al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos" --en alusión a Petro--, si bien días después ambos mantuvieron una conversación por teléfono para aliviar tensiones e intercambiar posiciones sobre sus políticas para enfrentar el narcotráfico y otros desacuerdos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ISE, Govern y Barcelona defienden estrechar los vínculos tecnológicos de Europa y América Latina

Líderes públicos y empresariales recalcan, durante el European Latin Forum, la urgencia de fortalecer la cooperación audiovisual entre ambos continentes, destacando el potencial transformador de la digitalización, el desarrollo económico inclusivo y la creación de alianzas estratégicas

ISE, Govern y Barcelona defienden

El rey apela al compromiso de todos para resolver la "muy compleja ecuación" de la industria europea

Ante la creciente presión internacional y la necesidad de fortalecer el tejido productivo, Felipe VI insta a sumar esfuerzos para superar los desafíos de la innovación, la competencia global y la autonomía estratégica, promoviendo una visión industrial sólida y unida

El rey apela al compromiso

EEUU asegura que busca "el fin de las atrocidades" y afirma que la Junta de Paz juega un papel "complementario"

Washington sostiene que se movilizan esfuerzos internacionales para facilitar negociaciones entre las partes enfrentadas en Sudán, mientras diplomáticos insisten en sumar alianzas regionales y el respaldo de organizaciones multilaterales para agilizar una solución a la crisis humanitaria

EEUU asegura que busca "el

Detenida la amiga y el novio de una menor por grabar y difundir un vídeo manteniendo relaciones con él

Dos jóvenes fueron arrestados tras registrarse y distribuirse imágenes privadas de una adolescente en un colegio de Torrelavega, hechos denunciados por la madre de la afectada e investigados por las autoridades bajo sospecha de graves delitos sexuales y amenazas

Detenida la amiga y el

Ucrania, Rusia y EEUU arrancan una nueva ronda de contactos en Abu Dabi

Ucrania, Rusia y EEUU arrancan