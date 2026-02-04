Mueren unas 15 personas en ataques de RSF en Kadugli después de que el Ejército rompiera el cerco a la ciudad

Alrededor de 15 personas han muerto en ataques achacados a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el grupo rebelde Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu), aliado de los paramilitares, en ataques ejecutados en las últimas horas contra la capital del estado de Kordofán Sur, Kadugli, después de que el Ejército anunciara el martes haber logrado romper el cerco impuesto por estas formaciones hace cerca de dos años contra la localidad.

La organización civil Sudan Doctors Network ha indicado a través de sus redes sociales que entre los 16 muertos confirmados hasta el momento hay al menos siete niños, antes de afirmar que los ataques han alcanzado "varios barrios" de la ciudad, alcanzando además al Hospital Militar de Kadugli, donde se ha confirmado al menos un fallecido, y otras instalaciones sanitarias.

"Estas instalaciones han estado prestando servicios a pacientes y civiles después de que el 50% de las instalaciones médicas quedaran inoperativas debido a los bombardeos y el asedio", ha reseñado el portavoz de la organización, Razan el Mahdi, que ha hecho hincapié en que estos ataques, lanzados "tras el cese de los enfrentamientos armados", suponen "una clara violación del Derecho Internacional".

Asimismo, ha hecho hincapié en que "estos ataques socavan todos los esfuerzos para proteger a los civiles y mantenerlos alejados del conflicto", motivo por el que ha reclamado a la comunidad internacional que adopte "acciones inmediatas para que las RSF y el SPLM/N-Al Hilu --un grupo rebelde liderado por Abdelaziz al Hilu y activo principalmente en Kordofán Norte y Kordofán Sur-- detengan sus ataques deliberados contra civiles a través de medios de largo alcance y ataques sistemáticos con artillería".

El Ejército de Sudán aseguró el martes haber logrado romper el cerco tendido por ambos grupos hace cerca de dos años contra Kadugli --donde Naciones Unidas confirmó que había una hambruna en 2025-- "después de una batalla heroica marcada por la inamovible determinación y el indomable poderío de nuestras fuerzas".

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.