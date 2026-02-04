La RFEF suma a MSD como colaborador sociosanitario de la selección española femenina

La alianza entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la empresa biofarmacéutica MSD quedó sellada durante un acto institucional realizado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, al que asistieron Manuel Lalinde, director general de la RFEF, y Ana Argelich, presidenta y directora general de MSD en España. Según reportó el medio, la colaboración se formalizó el miércoles en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, reflejando el esfuerzo conjunto por abordar la incidencia del cáncer mediante eventos deportivos como plataforma de concienciación social.

Según detalló la RFEF en un comunicado recogido por el medio, MSD asume el papel de colaborador sociosanitario de la Selección española femenina de fútbol en los encuentros que se celebren en territorio nacional durante este año. De acuerdo con la información difundida, la presencia de la compañía farmacéutica servirá de apoyo en la elaboración y activación de campañas de sensibilización centradas, especialmente, en la prevención, conocimiento y tratamiento de enfermedades vinculadas al virus del papiloma humano (VPH).

El acuerdo tuvo como propósito declarar de forma explícita el compromiso institucional de la Federación, bajo la presidencia de Rafael Louzán, con la salud pública y la prevención oncológica. Tal como consignó el medio, el comunicado de la entidad indicó la voluntad de ambas instituciones de “promover la concienciación social en torno al virus del papiloma humano, infección de transmisión sexual más común que puede provocar distintos tipos de cáncer”. Esta infección, asociada a una considerable carga de enfermedad en la población mundial, es uno de los ejes de la campaña concertada.

La colaboración prevé el desarrollo de diferentes acciones de información, divulgación y presencia pública en los partidos que dispute la Selección española femenina dentro de España a lo largo del año. Según precisó el medio, estas actividades buscarán aprovechar el espacio deportivo como altavoz para llegar a un público amplio y heterogéneo, incluyendo jugadoras, staff, afición y entornos familiares, con mensajes orientados a la prevención, vacunación y diagnóstico precoz de las patologías asociadas al VPH.

En el acto institucional, los directivos de la RFEF y de MSD remarcaron el valor de utilizar el deporte femenino como entorno para la promoción de campañas de salud pública, remitiendo al incremento de la visibilidad y el poder de convocatoria de la Selección femenina de fútbol en la actualidad. De acuerdo con la información publicada, este tipo de colaboración supone un recurso adicional para la prevención y el abordaje multidisciplinar de enfermedades oncológicas, integrando esfuerzos entre el ámbito deportivo y el sanitario.

La presencia de la campaña en los partidos de la Selección femenina no solo se limita a la difusión de materiales informativos, sino que también incluirá actividades de divulgación en el entorno de los eventos y la utilización de soportes visuales dentro de los estadios y zonas anexas, según consignó el medio. A lo largo del año, la colaboración institucional entre la RFEF y la farmacéutica MSD centrará sus mensajes en los riesgos del VPH, la importancia de la prevención primaria mediante la vacunación y los programas de cribado.

El medio señaló que este modelo de patrocinio sociosanitario potencia la repercusión social de los mensajes de salud, añadiendo un componente formativo y preventivo a la función tradicional de los eventos deportivos. La RFEF especificó que bajo este marco aspira a consolidar una vía estable de trabajo con entidades del sector biosanitario, favoreciendo la integración de campañas de educación sanitaria y la colaboración a medio y largo plazo con organizaciones especializadas.

Al posicionar la prevención del cáncer como tema prioritario en los partidos que la Selección española femenina dispute en casa, la Federación incorpora la salud de la mujer y la lucha contra el cáncer dentro de sus ejes de trabajo institucionales, conforme recogió el medio. La colaboración con MSD, empresa con presencia internacional en investigación y desarrollo en el área biomédica, se establece en línea con los retos marcados por las autoridades sanitarias a nivel nacional e internacional en el contexto del Día Mundial contra el Cáncer.