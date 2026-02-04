Irene Rosales, muy seria y sin nada que decir tras salir a la luz su tensa relación con Kiko Rivera

La cordialidad de la que Kiko Rivera e Irene Rosales presumían desde que anunciaron su separación en agosto de 2025, tras 11 años de amor y dos hijas en común, podría haber llegado a su fin. Después de celebrar juntos -y con el nuevo novio de la influencer, Guillermo- el cumpleaños de su primogénita Ana el pasado diciembre, la llegada de Lola García a la vida del hijo de Isabel Pantoja podría haber marcado un antes y un después en su relación con su exmujer.

Después de salir a la luz que la expareja habría tenido una fuerte discusión telefónica cuando Kiko le pidió a Irene autorización para que su novia figurase como autorizada para recoger a sus pequeñas en el colegio -algo que la andaluza negó asegurando que estaba todo bien-, Semana destapa cómo fue su frío y tenso reencuentro a las puertas del centro escolar de las niñas el día del cumpleaños de su hija Carlota.

Tal y como reflejan las imágenes publicadas por la citada revista, el dj ignoró a su exmujer, no se dirigieron la palabra y poco después la influencer abandonaba el colegio con cara de circunstancias al no entender la actitud distante de Kiko.

¿Ha estallado la guerra? Por el momento ambos guardan silencio, y en su reaparición ante las cámaras Irene se ha mostrado más seria y parca en palabras que nunca, evitando desmentir qué hay de cierto en que se acabó la cordialidad que tenía con el hermano de Isa Pantoja desde su separación. Cabizbaja, Irene ha dejado en el aire si es cierto que no se hablan y no ha querido revelar si Lola García tiene algo que ver en su distanciamiento.