Agencias

Hugo González rebotea en la victoria de los Celtics ante los Mavericks

Guardar

El alero español Hugo González aportó en la faceta reboteadora en la victoria de este martes en la jornada de la NBA 2025-2026 de los Boston Celtics por 100-110 en su visita a los Dallas Mavericks, aunque no estuvo acertado en el lanzamiento.

El jugador madrileño continúa disfrutando de minutos y jugó casi 17 en el tercer triunfo consecutivo de los Celtics, en los que no estuvo demasiado fino en el lanzamiento, con un 1/6, 0/3 en el triple, aunque sí trabajó en el rebote, con seis capturas, cuatro defensivas y dos ofensivas, lo que le convirtió en el cuarto mejor de los locales en esta faceta.

Los Celtics, que siguen en la tercera posición de la Conferencia Este, se apoyaron en otro gran partido de Jaylen Brown, autor de 33 puntos y 11 rebotes, bien apoyado por Payton Pritchard (26), mientras que por parte de los Mavericks, que encadenaron su quinto revés consecutivo, brilló con 36 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos ocho palestinos muertos, incluido un bebé de cinco meses, en ataques de Israel en Gaza

Fuentes locales informaron que bombardeos en Gaza durante la madrugada provocaron la muerte de varias personas, entre ellas un lactante identificado como Saqr Badr al Hatu, pese a la vigencia de una tregua desde octubre de 2025

Al menos ocho palestinos muertos,

Trump firma el proyecto que reabre el Gobierno federal y da inicio a las negociaciones sobre el ICE

El mandatario estadounidense avala el presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes, garantizando la reanudación de servicios públicos y la discusión sobre los fondos para Seguridad Nacional, mientras persiste el debate político tras recientes redadas en Minneapolis

Trump firma el proyecto que

HRW pide un frente democrático para preservar el orden internacional ante amenazas de Trump, China y Rusia

Tras señalar “un punto de inflexión” en 2025, Human Rights Watch advierte sobre el colapso de garantías democráticas y urge crear una coalición internacional frente al avance de regímenes y políticas autoritarias promovidas por potencias y líderes globales

HRW pide un frente democrático

La FINUL denuncia un ataque con un dron del Ejército de Israel contra una patrulla en el sudoeste de Líbano

Soldados de la ONU acusaron este martes a las Fuerzas de Defensa de Israel de emplear un vehículo aéreo no tripulado para lanzar un artefacto explosivo cerca de la frontera, una acción que consideran una grave violación del derecho internacional

La FINUL denuncia un ataque

Una candidata presidencial denuncia que 'Pipe Tuluá' realizó pagos a la campaña de Petro en 2022

Vicky Dávila aseguró que recibió pruebas de supuesto financiamiento ilícito a favor de Gustavo Petro en las presidenciales de Colombia, atribuyéndolas a un extraditado cabecilla criminal, mientras el mandatario rechaza cualquier vínculo y exige investigación exhaustiva

Una candidata presidencial denuncia que