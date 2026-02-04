Agencias

Honduras pedirá a Trump que retire el arancel del 10% a sus productos para ser competitivos

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, solicitará a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la eliminación del arancel del 10% que afecta a todos los productos hondureños exportados a Estados Unidos para que el país pueda proteger su competitividad.

"Eso es lo que tenemos que ir a hacer a Estados Unidos, pedirle al presidente Trump que nos dé la oportunidad de que podemos ser competentes, igual que Guatemala y El Salvador", aseguró a los medios de comunicación después de asistir a la conmemoración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona del país.

Asfura se ha referido así a los acuerdos sobre comercio recíproco firmado entre Estados Unidos con El Salvador y después con Guatemala para eliminar aranceles a sus productos.

El mandatario hondureño afirmó también hay que "pelear" el 25% de aranceles que sufren los arneses de la industria automotriz, puesto que "esa es una de las ramas más grandes y más exportadoras de Honduras".

"Necesitamos hacer que Honduras tenga esperanza, oportunidades para nuestra gente", afirmó Asfura, y añadió que "hay mucho por hacer por Honduras".

El presidente de Honduras viajará a Estados Unidos para reunirse con Trump este fin de semana en Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense, apenas dos semanas antes de la investidura de Asfura el 27 de enero, según informó la canciller hondureña, Mireya Agüero.

A finales del mes de noviembre, y unos días antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Honduras, Trump pidió el voto para Asfura por ser el "único verdadero amigo de la libertad".

EuropaPress

