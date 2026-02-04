Gabriela Guillén aclara si ha puesto a la venta los enseres de su hijo con Bertín Osborne por problemas económicos

Gabriela Guillén ha declarado públicamente que su relación con Bertín Osborne es completamente independiente y que ambos mantienen rutinas separadas, según informó el medio especializado en entretenimiento. La modelo paraguaya reafirmó que, pese a los rumores sobre una posible tensión económica derivados de la reciente venta de objetos de su hijo en plataformas de segunda mano, dicha decisión obedece exclusivamente a cuestiones de funcionalidad y espacio, no a un escenario de crisis económica. Esta aclaración llega tras haber alcanzado un acuerdo de manutención con Bertín Osborne por Arian David, el hijo que comparten y que cumplió dos años el pasado 30 de diciembre.

La polémica surgió después de que la periodista Leticia Requejo revelara en el programa 'El tiempo justo' que Guillén habría publicado anuncios para vender la trona y la sillita del coche de su hijo a través de una plataforma muy utilizada para artículos de segunda mano, lo que generó especulaciones sobre su situación financiera. Según consignó el medio, la falta de declaraciones previas de Guillén respecto a si el presentador está haciendo efectiva la pensión alimenticia pactada elevó la inquietud sobre si ella sostenía sola la manutención del menor.

Tal como detalló el mismo medio, Guillén respondió ante estas dudas manifestando que la venta de estos artículos responde a que su hijo "ya no cabe en la trona", por lo que resultaba innecesario conservar un objeto que no cumple ninguna función en su hogar. "El niño se sienta a la mesa conmigo, se sube solo. Si es que no cabe en la trona. Entonces es un trasto que lo tengo ahí y lo quiero vender. Nada más", explicó la modelo, argumentando que se trata de una decisión ligada a la practicidad. Sobre la sillita del coche, compartió que, aunque oficialmente puede ser utilizada hasta los cinco años, el crecimiento acelerado de Arian David la obligó a comprar una más grande, dado que "va con las piernas encogidas y entonces la tengo que comprar y prácticamente es por practicidad", puntualizó Guillén, según publicó el medio.

Consultada sobre el precio de los artículos y las críticas relacionadas con ello, Guillén expresó que el valor publicado está abierto a negociación y que no tenía sentido "poner un precio regalado". "Esto es como todo, habrá que negociarlo, ¿no? Si pongo un precio, pues sobre eso habrá que negociar, no voy a poner un precio regalado porque al final me vale tenerlo ahí de trasto", apuntó con humor, según detalló el medio.

En relación con su situación económica, Guillén admitió, según publicó la fuente, que si bien no se encuentra en una posición financiera desahogada, tampoco enfrenta un panorama especialmente crítico. "A ver, el que no tenga problemas económicos, vamos que va muy holgado... que tire la primera piedra porque en este país los empresarios somos los que más sufrimos", puntualizó, dejando entrever que las dificultades económicas no son exclusivas y afectan a muchas personas en circunstancias similares. Esta afirmación mostró una postura sincera sobre la realidad que viven muchos autónomos y pequeños empresarios, de acuerdo con lo publicado por el medio.

Respecto al vínculo con Bertín Osborne y su hijo en común, Guillén aclaró que "él en su casa y yo en la mía", enfatizando la independencia de ambos hogares. Explicó también que el presentador no ha podido ver al niño recientemente debido a problemas de salud que le impidieron cumplir con sus compromisos, pero dejó claro que la relación de Osborne con su hijo puede retomarse en cualquier momento, siempre que así lo desee. "Está un poco indispuesto, está malo y no se ha podido dar porque estaba malo. Entonces de esa manera no puede ver al niño. Pero cuando se quiera, se puede", aseguró Guillén, conforme señaló la cobertura del medio especializado.

De acuerdo con el relato de Guillén difundido por el medio, las decisiones tomadas respecto a los objetos del niño se relacionan con el crecimiento del menor y los ajustes necesarios en su entorno. Subrayó que todos los gastos vinculados al bienestar de Arian David están cubiertos y no existen carencias materiales que motiven las ventas más allá del propio desarrollo del niño, quien ha ido superando las etapas de uso de ciertos artículos infantiles.

La información brindada por Gabriela Guillén reencauza la discusión pública hacia la naturaleza doméstica y personal de las ventas realizadas, distanciando la interpretación de que respondan a un contexto de necesidad urgente. La mediática se mostró abierta y relajada durante sus declaraciones, restando teatralidad al episodio y centrando el debate en la realidad de la economía familiar y los desafíos habituales de los emprendedores en el país, según consignó el medio.