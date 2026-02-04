Francisco de Borbón, en libertad provisional bajo fianza tras su supuesta implicación en una red de blanqueo

La investigación que involucra a Francisco de Borbón y Escasany ha destacado la conexión entre empresas de criptomonedas y presuntos delitos de blanqueo de capitales relacionados con una red internacional de narcotráfico. Según detalló el diario El País, Francisco de Borbón, hijo de Francisco de Borbón y Escasany y Beatrice von Hardenberg-Fürstenberg, quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de 50.000 euros y con la obligación de entregar su pasaporte, pocas horas después de haber sido detenido.

El diario El País reportó que la detención de Francisco de Borbón se produjo en el marco de una operación desarrollada por la Policía Nacional, en la que también fueron arrestadas otras cuatro personas. Estas detenciones están vinculadas a una trama de blanqueo utilizada presuntamente por la organización encabezada por Ignacio Torán, un presunto líder del narcotráfico asentado en España, y Óscar Sánchez Gil, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Según El País, a Sánchez Gil se le incautaron más de 20 millones de euros en efectivo en el momento de su captura, que tuvo lugar en 2024.

De acuerdo con la información publicada por El País, la investigación apunta a que Francisco de Borbón desempeña un papel relevante en la estructura empresarial relacionada con ‘ET Fintech Europe’, una de las compañías de criptomonedas que figuran en las pesquisas sobre el supuesto blanqueo de capitales. El vínculo de estas empresas con operaciones de lavado de dinero ha llevado a las autoridades a examinar con especial atención sus movimientos y relaciones comerciales.

El proceso judicial sigue en marcha, y el pago de la fianza ha permitido que Francisco de Borbón afronte las diligencias en libertad provisional, aunque con la restricción de no poder salir del país tras la retirada de su pasaporte. La imputación se suma a una coyuntura familiar compleja para Francisco, después del fallecimiento de su padre, Francisco de Borbón y Escasany, ocurrido el 20 de mayo de 2025. Tras este suceso, la familia también ha atravesado tensiones internas, como la solicitud presentada por Olivia de Borbón para reclamar el título de Duque de Sevilla como hija primogénita.

El medio El País describió que la red de blanqueo presuntamente operaba facilitada por la infraestructura de varias sociedades, entre ellas empresas vinculadas a la tecnología de criptomonedas, lo que ha planteado nuevas preguntas sobre el papel de estas plataformas en delitos económicos y el encubrimiento de activos ilegales procedentes del narcotráfico. Las autoridades siguen investigando el alcance del entramado societario y las relaciones entre los principales implicados.

Mientras avanza la instrucción judicial, tanto Francisco de Borbón como el resto de detenidos en la operación mantienen la condición de investigados. Las autoridades judiciales y policiales continúan rastreando las conexiones entre las personas arrestadas, las empresas tecnológicas y la presunta red de tráfico de drogas encabezada por Ignacio Torán. Todas estas acciones forman parte de un operativo más amplio diseñado para cortar los vínculos financieros y logísticos al crimen organizado transnacional.

Las repercusiones de este caso no solo afectan a los protagonistas directamente vinculados, sino que también mantienen en vilo al entorno familiar y ponen bajo escrutinio a las actividades empresariales que, utilizando recursos tecnológicos como las criptomonedas, quedan sujetas a estrictas investigaciones de las autoridades españolas, según consignó el diario El País.