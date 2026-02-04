El Supremo avala el nuevo mapa electoral aprobado por California de cara a las elecciones de medio mandato

El mandatario de California, Gavin Newsom, atribuyó el reciente fallo judicial sobre la redistribución de distritos a una “guerra de redistribución” iniciada por Donald Trump y expresó su confianza en que esa estrategia fracasará en las próximas elecciones de noviembre. Según detalló Bloomberg, el Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó el nuevo mapa electoral implementado en California, desestimando las impugnaciones presentadas por el Partido Republicano estatal y por el Departamento de Justicia federal, quienes alegaban que la medida favorece injustamente al Partido Demócrata y que se basa en criterios raciales considerados, por ellos, inconstitucionales.

De acuerdo con la información publicada por Bloomberg, el Supremo rechazó las solicitudes sin proporcionar ninguna explicación sobre la decisión. La aprobación de este nuevo diseño de distritos electorales, que fue promovida por el gobernador demócrata Gavin Newsom, busca incrementar hasta en cinco los escaños de California en la Cámara de Representantes, lo que podría impactar en la composición del Congreso tras las elecciones de mitad de mandato.

La justificación de los demócratas de California para impulsar la reforma estuvo motivada, según consigna Bloomberg, por las acciones previas de los republicanos en otros estados, quienes utilizaron su mayoría para modificar los límites de los distritos electorales con el objetivo de obtener ventajas políticas. El Partido Republicano de California y el Departamento de Justicia federal interpusieron recursos ante la corte, argumentando que la redistribución aprobada por la administración Newsom vulneraba la Constitución al considerar la raza como criterio predominante para dibujar los mapas distritales.

El mismo día del fallo sobre California, el Tribunal Supremo también adoptó una postura favorable a la iniciativa republicana en Texas. Según reportó Bloomberg, en ese caso, el alto tribunal revocó una decisión previa de una instancia inferior que había suspendido la entrada en vigor de un mapa electoral diseñado por la mayoría republicana, señalado por la oposición y organizaciones civiles por presuntos criterios de manipulación racial y partidista. Esta secuencia de fallos resalta la disputa a nivel nacional sobre la competencia de los estados para rediseñar sus distritos electorales y la conflictiva interpretación de los límites legales y constitucionales en este proceso.

La controversia por la redistribución de distritos adquirió un carácter de confrontación entre ambos partidos este año, después de que la propuesta impulsada por la administración republicana de Texas desencadenara una respuesta de gobernadores demócratas como Gavin Newsom en California. En ese contexto, Bloomberg precisó que tanto demócratas como republicanos emprendieron iniciativas para modificar los mapas electorales en sus respectivos estados, buscando maximizar sus posibilidades de obtener representación en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones.

Tras el fallo, Gavin Newsom reiteró en sus redes sociales que la “guerra de redistribución” lanzada por el expresidente Donald Trump tenía intenciones de inclinar el sistema en favor de los republicanos, pero manifestó su expectativa de que los resultados electorales de noviembre revertirán esa dinámica. La disputa legal en torno al proceso de rediseño de distritos continúa siendo objeto de seguimiento tanto en el plano estatal como federal, debido al efecto directo que los cambios pueden tener sobre la representación política, las dinámicas electorales y el balance partidista en el Congreso de Estados Unidos.