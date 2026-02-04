El laboratorio estadounidense Eli Lilly ganó 17.486 millones de euros en 2025, un 94,9% más

La multinacional Eli Lilly proyecta para el ejercicio 2026 ventas que oscilarán entre los 80.000 y 83.000 millones de dólares (entre 67.774 y 70.316 millones de euros), según informó el laboratorio estadounidense tras dar a conocer los resultados financieros correspondientes al año pasado. El cálculo de la empresa apunta también a que los beneficios por acción durante 2026 se ubicarán entre 33,50 y 35 dólares (28,38 a 29,65 euros), en un contexto marcado por la expansión de su capacidad de producción y la fuerte demanda de medicamentos innovadores, especialmente para el tratamiento de la diabetes y la obesidad.

De acuerdo con los datos publicados por Eli Lilly, los beneficios netos de 2025 alcanzaron los 20.640 millones de dólares (17.486 millones de euros), cifra que representó un incremento del 94,9% en comparación con los doce meses previos. Los ingresos totales, reportó la compañía, se situaron en 65.179 millones de dólares (55.218 millones de euros), lo que implicó un aumento interanual del 44,7%. Según consignó la empresa, el mercado estadounidense generó la mayor parte de esos ingresos con 43.481 millones de dólares (36.836 millones de euros), mientras que Europa aportó 11.558 millones de dólares (9.792 millones de euros). En Japón se obtuvieron 2.132 millones de dólares (1.806 millones de euros) y en China 1.951 millones de dólares (1.653 millones de euros). Las ventas en el resto de los países sumaron 6.057 millones de dólares (5.131 millones de euros).

El comportamiento de las ventas de los principales medicamentos comercializados por Eli Lilly tuvo un impacto determinante en los resultados anuales. El producto 'Mounjaro', enfocado en el tratamiento de la diabetes, aportó ventas por 22.965 millones de dólares (19.455 millones de euros), lo que supuso un crecimiento del 99%. Por su parte, 'Zepbound', el tratamiento inyectable desarrollado recientemente para acompañar la pérdida de peso, registró ventas de 13.542 millones de dólares (11.473 millones de euros), equivalente a una expansión del 174,9%. Ambos medicamentos representaron una parte relevante del crecimiento global de la farmacéutica durante el último año fiscal, según detalló Eli Lilly.

En el cuarto trimestre del año fiscal 2025, la multinacional reportó ganancias de 6.636 millones de dólares (5.622 millones de euros), junto a una facturación en ese periodo de 19.292 millones de dólares (16.344 millones de euros). Estas cifras reflejaron incrementos interanuales del 50,5% en ganancias y del 42,6% en ventas, explicó Eli Lilly en su presentación oficial de resultados.

David Ricks, presidente y consejero delegado de Eli Lilly, destacó la expansión de la capacidad productiva de la empresa y el avance en las alianzas estratégicas durante el último año. En palabras de Ricks, recogidas por el laboratorio en su informe de resultados, “2025 fue un año importante para Lilly. [...] Ampliamos nuestra capacidad de fabricación y, gracias a nuestro acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, abrimos nuevas vías de acceso a los medicamentos contra la obesidad”.

El informe financiero de la empresa enfatizó tanto el impacto comercial de la colaboración con autoridades estadounidenses como la influencia de los medicamentos recientemente lanzados en los mercados clave. Según publicó Eli Lilly, la combinación de nuevos productos e iniciativas para acrecentar la capacidad de producción posiciona a la compañía para afrontar los retos y oportunidades previstos en el ciclo 2026.

La empresa estadounidense subrayó el aporte de cada región a los resultados globales, especificando que el crecimiento fue especialmente pronunciado en los mercados occidentales, acompañando la tendencia al alza en la demanda de tratamientos de nueva generación. Estas tendencias permitieron un aumento significativo de la rentabilidad y consolidaron a Eli Lilly entre las firmas farmacéuticas con mayor crecimiento en el período analizado.

El reporte anual divulgado por Eli Lilly incluyó un balance sobre las previsiones para el nuevo ciclo fiscal. A la espera de los datos definitivos del siguiente año, la firma anticipó que su enfoque permanecerá orientado al desarrollo de nuevas alianzas y a la ampliación de su infraestructura de manufactura, con la meta de responder al aumento estimado en la demanda de sus tratamientos más innovadores, de acuerdo con lo comunicado en su último documento de resultados.