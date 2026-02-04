Agencias

El Kremlin confirma contactos a nivel de trabajo con Francia en medio de los intentos de retomar el diálogo

Rusia y Francia mantienen contactos a nivel de trabajo, ha confirmado este miércoles el Kremlin, en medio de los intentos de retomar los canales de comunicación directos.

En rueda de prensa, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que por el momento, Rusia y Francia no mantienen contactos "de alto nivel", limitando estos incipientes intercambios a una cuestión de trabajo.

"Es cierto que hay algunos contactos a nivel operativo, pero aún no podemos decir nada destacable al respecto", ha señalado.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reveló este martes que hay "discusiones técnicas" en marcha entre socios europeos, también con Ucrania, para que Europa reinicie el contacto directo con Rusia.

"Eso se está preparando, y por lo tanto hay discusiones a nivel técnico para prepararlo. También se hace con transparencia y en concertación con el presidente Zelenski y con los principales colegas europeos", afirmó presidente galo en declaraciones desde una explotación agraria en el departamento de Alto Saona, en el este de Francia.

El mandatario galo apuesta desde finales del año pasado por retomar el diálogo directo con Moscú tras constatar que resulta "importante" que los europeos "restablezcan su propio canal de diálogo" en medio de las negociaciones de paz con Ucrania.

