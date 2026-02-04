El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

La unificación de los cuerpos de seguridad regionales bajo una sola cadena de mando ha permitido “asumir la custodia de extranjeros ilegales antes de que salgan a las calles”, según indicó Tom Homan, jefe interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). Tal como informó el medio original, esta nueva organización ha derivado en una reducción de 700 agentes en el despliegue federal en el estado de Minnesota, medida anunciada por Homan tras la reciente implementación de nuevos protocolos orientados a garantizar la seguridad pública.

Durante una rueda de prensa, el funcionario precisó que la reducción de efectivos se aplicará de manera inmediata y está fundamentada en lo que consideró “una colaboración sin precedentes” entre las autoridades locales y estatales. Según detalló el medio que reportó la noticia, Homan manifestó que este tipo de cooperación contribuye a que la labor de detención y traslado de personas en situación migratoria irregular se desarrolle en un entorno más seguro. Agregó que, al requerir “menos oficiales de seguridad pública para realizar este trabajo”, el ICE puede destinar recursos adicionales a otras tareas, entre ellas el arresto de extranjeros con antecedentes delictivos.

El equipo dirigido por Homan ha destacado como objetivo central rebajar la tensión en el estado tras los sucesos en donde varios manifestantes murieron durante protestas anti ICE en Minnesota, lo que provocó la destitución del anterior jefe del despliegue, Gregory Bovino, responsable de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la zona, según publicó la fuente citada. En este sentido, Homan subrayó la importancia de la “aplicación inteligente” de la ley y la reducción de los daños colaterales asociados a la actividad de los agentes federales en tareas migratorias.

La modificación de los protocolos llega luego de semanas marcadas por disturbios y creciente presión social ante la actuación del ICE en operativos de detención. La muerte de manifestantes a manos de agentes intensificó la discusión sobre el rol y las prácticas de las autoridades migratorias, motivo por el cual la nueva dirección sostiene la necesidad de un enfoque más coordinado para “asumir la custodia de un delincuente y arrestar esa amenaza para la seguridad pública”, como afirmó Homan, según detalló la fuente.

A través del nuevo modelo coordinado, la integración de fuerzas locales y estatales busca evitar enfrentamientos y asegurar que las detenciones se realicen en condiciones que, de acuerdo a lo expuesto por el ICE, minimicen los riesgos para todas las partes involucradas. Homan afirmó que este esquema “libera a más oficiales para arrestar a extranjeros delincuentes”, estrategia que también apunta a mejorar la percepción pública sobre las actividades del organismo tras la crisis generada por las muertes en protesta, reportó la fuente.

El directivo, enviado por la administración Trump con la misión de apaciguar la situación, ha reiterado su intención de “hacer cumplir la ley de inmigración” en todo momento, aunque promoviendo mecanismos que permitan prevenir incidentes y violencia asociados a los operativos. Esta postura busca proyectar una imagen de control y manejo eficiente, tras el relevo del anterior responsable y la controversia provocada a nivel estatal y nacional por los enfrentamientos recientes, según informó el medio de origen.

La reducción de agentes representa el primer gran ajuste logístico bajo la gestión interina de Homan, quien prevé continuar evaluando la efectividad de las nuevas directrices y su impacto sobre la seguridad pública y la cooperación interinstitucional en Minnesota. Describió que gracias a la cadena de mando unificada, las autoridades federales y locales pueden responder de forma más rápida y estructurada, favoreciendo procederes que disminuyan la probabilidad de tragedias semejantes a las vividas semanas atrás.

Con estos cambios, la administración del ICE en Minnesota busca una relación más fluida con las comunidades y los órganos de seguridad estatales, intentando poner fin a la situación de alta tensión que caracterizó recientemente a la región. Según remarcó Homan en varias oportunidades, la meta es garantizar que los procedimientos migratorios se realicen con la mínima posibilidad de incidentes, consolidando al mismo tiempo la voluntad del organismo de cumplir la legislación vigente.