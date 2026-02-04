El Ejército de EEUU confirma un ataque contra Estado Islámico en Somalia en colaboración con Mogadiscio

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este martes un ataque llevado a cabo el pasado domingo junto con las fuerzas somalíes contra objetivos de Estado Islámico a 40 kilómetros de la ciudad de Bosaso, el mayor puerto del país, situado en el este.

"En coordinación con el Gobierno Federal de Somalia, el Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM) llevó a cabo un ataque aéreo contra Estado Islámico-Somalia el 1 de febrero de 2026", ha anunciado en un comunicado en el que ha situado la operación "en las inmediaciones de las montañas de Golis, aproximadamente a 40 km al sureste de Bossaso".

El organismo militar, que ha indicado que "no se divulgarán detalles específicos sobre las unidades ni los activos" empleados, ha señalado que continúa tomando medidas junto al Gobierno y al Ejército somalíes en aras de "reducir la capacidad" del citado grupo para "amenazar al territorio estadounidense, a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestros ciudadanos en el extranjero".

El comandante del AFRICOM, Dagvin Anderson, ha subrayado en una rueda de prensa celebrada poco antes la intención del órgano que dirige de colaborar con socios regionales para presionar a grupos terroristas, nombrando específicamente a Estado Islámico y a Al Shabaab, además de los (insurgentes yemeníes) hutíes.

La noticia llega en el marco de las intensificadas operaciones antiterroristas de Somalia, que también anunció la pasada semana otro ataque contra supuestos integrantes de Al Shabaab, principal foco de su nuevo jefe del Ejército, el general Ibrahim Mohamed Mohamud.

El país del cuerno de África ha incrementado su cooperación internacional en términos de defensa, anunciando este mismo martes la recepción de equipo militar y "diversos tipos de armas, incluidas armas pesadas" proporcionados por Washington al Ejército Nacional Somalí estacionado en la región de Medio Shabelle, uno de los escenarios de las operaciones contra Al Shabaab. Asimismo, el Ministerio de Defensa ha celebrado poco antes la entrega de nuevos vehículos y la finalización de un centro de comunicaciones y un hospital militares, facilitados en este caso por la Unión Europea.