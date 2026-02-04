El Consejo Superior de Deportes convoca una nueva edición de los Premios CSD-Carrera Dual

El plazo para que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla presenten sus candidaturas a los Premios CSD-Carrera Dual de 2025 finalizará el 16 de marzo, y solo podrán proponer a una persona por categoría, según lo publicado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en el Boletín Oficial del Estado. La convocatoria introduce cambios significativos este año, incluyendo por primera vez la participación de estudiantes de Formación Profesional de Grado Medio y Superior, así como de Enseñanzas Artísticas Superiores, detalló el medio.

La edición 2025 de estos galardones busca reconocer a deportistas jóvenes que combinan el alto rendimiento en sus disciplinas con un destacado desempeño académico. Según informó el CSD mediante un comunicado, los Premios CSD-Carrera Dual están dirigidos a personas que hayan cursado estudios durante el año académico 2024/2025, dividiendo la convocatoria en dos categorías principales. Para la categoría Talento Dual pueden postularse quienes hayan nacido entre 2007 y 2010 y hayan cursado Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio. En la categoría Élite Dual participarán deportistas que hayan completado estudios universitarios (Grado, Máster o Doctorado), Formación Profesional de Grado Superior o Enseñanzas Artísticas Superiores en ese mismo periodo.

De acuerdo con el comunicado recogido por el medio, para presentar una candidatura es necesario que los órganos responsables en materia deportiva de cada comunidad o ciudad autónoma lo hagan a través de la Sede Electrónica del CSD. Solo podrán presentar una candidatura por cada categoría, limitando la selección al alumnado más destacado tanto en el ámbito deportivo como académico. Una comisión de valoración evaluará a los aspirantes y determinará a los premiados considerando su excelencia en ambas áreas.

Tal como subraya el Consejo Superior de Deportes en declaraciones recogidas por la publicación, los premios constituyen un reconocimiento al esfuerzo necesario para compaginar la carrera deportiva y los estudios. Esta convocatoria pone en valor la constancia y el compromiso de la juventud que afronta la carrera dual y destaca el trabajo de apoyo que realiza el CSD a través de su Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD), pensado para fomentar la conciliación entre ambas trayectorias.

En la anterior edición celebrada en 2024, el reconocimiento recayó en destacados deportistas como los nadadores Óscar Salguero, graduado en Medicina y bronce paralímpico en París, y Anastasiya Dmytriv, quien obtuvo una medalla de oro y dos de bronce en los Juegos Paralímpicos de la capital francesa. Otros atletas premiados en ediciones anteriores incluyen al marchador Álvaro Martín, la judoca Marta Beorlegui, la gimnasta Inés Bergua, la piragüista Tania Álvarez, la haltera Marta García Rincón, el patinador Héctor Díez, el waterpolista Unai Lema, la golfista Andrea Revuelta y el nadador Jian Wang Escanilla.

El medio informó que la incorporación de nuevas modalidades educativas pretende ampliar el acceso de jóvenes deportistas con distintos perfiles y trayectorias académicas. Esta decisión responde al propósito de hacer más inclusivo el programa y aumentar el reconocimiento del talento que vincula diferentes ámbitos formativos con la carrera deportiva.

Según detalló el comunicado, la valoración final de las candidaturas se realizará atendiendo tanto a los logros deportivos durante el curso 2024/2025 como a los resultados académicos alcanzados, manteniendo de este modo el doble enfoque que caracteriza a los Premios CSD-Carrera Dual desde su creación. El CSD resaltó la importancia de estos galardones como instrumento para visibilizar las dificultades y las conquistas de quienes deciden no renunciar ni a la formación ni a la competición.