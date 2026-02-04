El CIBER avanza en la medicina de precisión para la prevención del cáncer con el programa GenRisk

La última reunión anual del subprograma GenRisk, desarrollada en el Hospital Universitario Central de Asturias, destacó los recientes descubrimientos sobre biomarcadores metabolómicos, interacciones entre factores genéticos y ambientales – incluyendo la exposición al agua clorada y al consumo de alcohol – y asociaciones genómicas que inciden en la aparición de distintos tipos de cáncer. Este foro reunió a especialistas en epidemiología genética, genómica, microbioma y farmacogenómica procedentes de diversos centros de referencia, dando continuidad a la labor colaborativa en el ámbito de la investigación del cáncer en España. La noticia principal se centra en los avances presentados por el Centro de Investigación Biomédica en Red, concretamente a través del programa GenRisk, orientados a perfeccionar y ampliar las herramientas de la medicina de precisión para la prevención oncológica mediante el análisis integrado de datos genéticos y ambientales.

El medio CIBER detalló que el subprograma GenRisk, dependiente del área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERESP), se integra en el Programa de Investigación en Epidemiología y Control de Enfermedades Crónicas de la institución. Víctor Moreno, coordinador del subprograma y director de grupo en el Institut Català d'Oncologia y el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (ICO-IDIBELL), expresó que GenRisk representa un elemento central para desentrañar la interacción entre ómicas – ciencias que analizan datos genéticos, genómicos, metabolómicos o del microbioma – y exposiciones ambientales en el origen y desarrollo de patologías crónicas, haciendo especial énfasis en el cáncer y la prevención desde una perspectiva de salud pública.

Durante el encuentro, inaugurado por Moreno y por Pablo Fernández Navarro, investigador en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, se abordó el papel de GenRisk como una plataforma de colaboración que facilita el análisis de la influencia de factores genéticos y ambientales en la aparición del cáncer específicamente en el contexto de la población española. Según reportó CIBER, GenRisk ha fortalecido proyectos estratégicos previos como el Estudio multicéntrico de casos y controles de base poblacional sobre cáncer (MCC-España), expandiendo así sus capacidades para generar datos útiles en la prevención y tratamiento de enfermedades oncológicas.

Uno de los apartados destacados del evento lo constituyó la presentación de avances en enfoques integrados de las ciencias ómicas aplicados al cáncer colorrectal. Se expusieron resultados del estudio prospectivo sobre el microbioma humano en población adulta (GCAT-Mb) y se introdujeron desarrollos sobre identificadores de marcadores farmacogenéticos con potencial implementación clínica en el corto y mediano plazo. Según informó CIBER, estos avances abren nuevas vías para personalizar tanto las estrategias preventivas como las terapéuticas frente al cáncer, al identificar cómo la genética individual y los agentes externos interactúan en la génesis y progresión tumoral.

El programa también destinó un bloque a la Cohorte IMPaCT, analizando sus proyectos asociados como IMPaCT-IC, AMBISION y Go-IMPaCT. Acorde con la información suministrada por CIBER, se resaltó el valor estratégico de estos proyectos para afinar los métodos de investigación epidemiológica de precisión en el ámbito nacional, dotando al consorcio de herramientas para acometer estudios con mayor profundidad y capacidad analítica.

En el mismo evento, se presentaron datos sobre susceptibilidad genética regional en España, junto con el desarrollo de métodos para la anotación genética, que según mencionó CIBER, mejoran la interpretación de la información acumulada por el consorcio GenRisk. Dichos estudios permiten identificar áreas geográficas donde ciertos factores hereditarios o ambientales pueden incidir de manera diferenciada en el riesgo de padecer cáncer, proporcionando información clave para la gestión sanitaria y la definición de intervenciones focalizadas.

El encuentro concluyó con una sesión en la que se revisó la situación de los proyectos, las bases de datos acumuladas y las investigaciones activas, centrándose en la proyección del trabajo hacia 2026. CIBER consignó que se discutieron prioridades analíticas, propuestas de futuras publicaciones y acciones colaborativas con consorcios internacionales, así como las necesidades presupuestarias derivadas del crecimiento del programa. Este proceso de revisión estratégica busca garantizar la continuidad y la eficiencia del consorcio GenRisk en la consecución de sus objetivos de prevención y tratamiento del cáncer mediante la medicina de precisión.