(Crónica) España se mete en la final de la Eurocopa de fútbol sala

El gol en propia puerta de Mario Rivillos ocurrido a menos de cuatro minutos para el final intensificó la recta decisiva del partido, y el larguero evitó el empate croata. Así, la selección española masculina de fútbol sala aseguró su presencia en la final de la Eurocopa, después de superar a Croacia por 1-2 en el Arena Stozice de Liubliana. De acuerdo con Europa Press, España peleará por su octava corona continental el próximo sábado, una oportunidad que llega una década después de su último título en el torneo y en la que buscará romper la sequía desde 2016. El rival de la final saldrá del enfrentamiento entre Portugal y Francia.

Según informó Europa Press, los dirigidos por Jesús Velasco lograron su lugar en la final tras un encuentro exigente ante un adversario balcánico que resistió hasta los instantes finales. Pablo Ramírez y Mellado anotaron los tantos españoles en la primera mitad, en momentos clave que dieron ventaja al equipo. Croacia, a pesar de acumular faltas debido a la presión ofensiva española, evitó encajar más goles, manteniéndose dentro del partido hasta el último tramo del segundo tiempo.

La primera parte mostró a una España que trató de controlar el ritmo, aunque Croacia se sostuvo gracias a su despliegue físico y una defensa ordenada. Según relató Europa Press, el equipo croata generó peligro a través de un tiro libre de Jelovcic y un disparo desviado de Mataja, mientras que los intentos españoles incluyeron un tiro de Antonio que tocó el palo y una llegada de Adolfo que no concretó en el segundo poste. El guardameta croata Piplica se mostró sólido ante las oportunidades de Rivera y Novoa.

El giro a favor de España se produjo faltando siete minutos para el descanso, cuando Pablo Ramírez aprovechó un pase desde segunda línea y definió bajo para el primer tanto. En los minutos finales del primer tiempo, Mellado amplió la distancia tras culminar una combinación colectiva, luego de que Piplica evitara dos contragolpes peligrosos. Entre tanto, Cecilio intervino cerca de la línea de gol para impedir el empate croata y el portero español Dídac contuvo un potente disparo de Jelovcic.

En la segunda mitad, la selección dirigida por Velasco encontró en Pablo Ramírez una referencia en ataque y generó nuevas ocasiones, entre ellas disparos de Rivillos y Cortés que obligaron al portero rival a intervenir. Croacia volvió a acumular faltas y amonestaciones, lo que no mermó el ánimo de una afición mayoritariamente croata que alentó al equipo local. España, en este tramo, cometió errores en la circulación del balón que permitieron a Jurlina probar la resistencia del guardameta Dídac en dos oportunidades.

Europa Press detalló que la tensión aumentó cuando la quinta falta croata generó el lanzamiento de vasos al terreno de juego y un parón prolongado, sin que eso disminuyera la intensidad del partido. España no consiguió frenar la ofensiva final de Croacia, que apostó por el portero-jugador en los últimos compases. Fue entonces cuando Mario Rivillos, al intentar cortar una jugada, desvió el balón hacia su propia portería para dejar el marcador en 1-2.

Un tiro libre indirecto ejecutado por Antonio Sekulic tocó el travesaño, lo que casi significó el empate para el equipo balcánico. La selección española, actual heptacampeona de Europa, defendió la mínima ventaja y aseguró su acceso a la décima final continental de su historia, según consignó Europa Press. Frente a un equipo croata que buscaba superar su mejor actuación previa en la Eurocopa, España conservó la renta obtenida en una intensa primera parte.

Europa Press reportó que el técnico Jesús Velasco optó por llevar la iniciativa durante todo el encuentro, aunque el partido resultó trabado y sin excesivas concesiones de ambos lados en defensa. A lo largo del enfrentamiento, la selección española supo resolver los momentos más comprometidos y aprovechó la eficacia mostrada en las oportunidades generadas. Ahora, la búsqueda del octavo título europeo queda pendiente del partido final, que medirá a España frente al ganador de la otra semifinal del certamen.