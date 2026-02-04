Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó disparar a Trump en su campo de golf

Tras conocer el veredicto que lo declaraba culpable, Ryan Routh intentó lesionarse con un bolígrafo en el cuello dentro de la sala de audiencia. Según informó NBC News, Routh buscó explicar sus acciones durante el proceso judicial como una protesta dirigida contra las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este hecho ocurrió después de que el jurado central del distrito sur de Florida lo hallara responsable de cinco delitos graves, entre ellos el intento de asesinato del entonces candidato y ahora presidente norteamericano durante un acto de campaña en West Palm Beach, Florida.

De acuerdo con la información publicada por la cadena NBC News, la jueza Aileen Cannon dictó la sentencia de cadena perpetua para Routh, junto con una pena adicional de siete años de cárcel por portación ilícita de armas de fuego. Los cargos por los que fue condenado incluyen, además, agresión a un agente de las fuerzas del orden y otros delitos vinculados al uso de armas letales. El fallo llega tras un proceso judicial en el que la Fiscalía insistió en la gravedad del caso y en la ausencia de remordimiento por parte del acusado. Como argumentó el Ministerio Público ante la Corte, “la naturaleza atroz del intento de asesinato, especialmente su decisión egoísta de impedir a los votantes estadounidenses elegir a Trump, justifica un severo castigo penal”.

El atentado frustrado ocurrió en septiembre de 2024, según detalló NBC News. Trump, entonces candidato republicano a la presidencia, se encontraba en su propio club de golf en West Palm Beach participando de una jornada de juego cuando un agente del Servicio Secreto, encargado de la seguridad del perímetro, detectó en la maleza cercana el rostro del sospechoso junto con el cañón de un rifle que apuntaba directamente hacia el mandatario. Este hallazgo motivó una movilización inmediata de las fuerzas de seguridad.

Routh logró abandonar el lugar en un automóvil, pero fue detenido aproximadamente a 45 minutos de distancia, luego de que varios testigos lo identificaran durante su huida. En el vehículo que ocupaba el acusado, los agentes de investigación hallaron un rifle cargado con mira telescópica, once balas, una cámara digital y placas de blindaje diseñadas para resistir impactos de arma de fuego, según documentación recabada por la policía y difundida por NBC News.

Según información recopilada por NBC News, el individuo es residente del estado de Hawái. Durante el juicio, expuso en varias declaraciones su intención de dar a su accionar un significado político, presentándolo como una manifestación de oposición al gobierno de Trump.

El intento de asesinato en Florida se produjo poco tiempo después de otro ataque fallido contra el expresidente. Días antes del suceso en West Palm Beach, Trump había sido víctima de un atentado durante un mitin electoral en Butler, Pensilvania, donde resultó herido en una oreja por un disparo. En ese caso, el agresor perdió la vida tras ser abatido por las fuerzas de seguridad.

El proceso judicial contra Routh contó con la presencia de equipos forenses y peritos que analizaron tanto la logística del atentado como el equipamiento utilizado, según consignó NBC News. Las placas blindadas encontradas junto al arma de fuego y la cámara fotográfica fueron integradas como pruebas clave en la acusación.

La sentencia de cadena perpetua dictada por la jueza Cannon tiene un carácter firme y establece que el acusado no podrá solicitar la libertad condicional, detalló NBC News. Por los cargos de posesión ilegal de armas, el tribunal sumó siete años más de reclusión al castigo principal. La investigación policial y el proceso penal siguieron el protocolo federal habitual para delitos relacionados con amenazas o agresiones contra altos funcionarios públicos.

La acusación enfatizó que la acción de Routh representó una amenaza directa al funcionamiento democrático del país. Durante las audiencias, los fiscales insistieron en la intención expresa de interrumpir el proceso electoral, señalando la gravedad de que el ataque pretendía evitar que los votantes tuvieran la posibilidad de elegir libremente al candidato presidencial.

La cobertura del caso por parte de NBC News describió la tensión vivida en la sala cuando el jurado emitió su veredicto. El intento de autolesión de Routh generó un incidente adicional dentro del tribunal, lo que obligó a los servicios médicos y de seguridad a intervenir para evitar daños adicionales.

Las pruebas recabadas por las autoridades, incluidas huellas, testimonios de testigos y el análisis del equipo hallado en posesión del acusado, sostuvieron la acusación ante el jurado, que finalmente resolvió declararlo culpable de cinco cargos en septiembre de 2025, de acuerdo con lo publicado por NBC News.

El fallo judicial contra Routh establece un precedente en los casos de atentados contra figuras políticas en Estados Unidos, y la decisión fue notificada al acusado y sus representantes legales tras la lectura del veredicto. NBC News también detalló que, durante su detención y en las etapas previas del proceso, Routh no manifestó signos de arrepentimiento ni justificaciones distintas a sus afirmaciones referentes a una supuesta protesta política.

Desde el episodio que terminó en la condena de Routh, el Servicio Secreto reforzó los dispositivos de seguridad en torno al presidente Trump, sobre todo en eventos públicos y actos electorales, informó NBC News. El caso motivó una revisión de los procedimientos de protección y de la coordinación entre agencias de seguridad a nivel federal y local, destinadas a prevenir nuevos incidentes de esta índole.