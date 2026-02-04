Agencias

Brais Méndez, dos partidos de sanción por su expulsión en el derbi vasco

El centrocampista español de la Real Sociedad Brais Méndez fue sancionado con dos encuentros de suspensión por la tarjeta roja recibida en el derbi vasco entre el Athletic Club y el conjunto 'txuri urdin' después de golpear la cara del defensa 'león' Aitor Paredes.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió suspender dos partidos al jugador por producirse la acción "de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido".

La Real Sociedad recurrió antes la decisión de Cuadra Fernández y calificó de "escandalosa" la tarjeta roja mostrada por el colegiado madrileño, el domingo ante el Athletic Club en San Mamés (1-1). La RFEF relató que el club vasco señaló en un escrito que "los hechos se producen con la circunstancia atenuante de haber precedido, inmediatamente a la infracción, una provocación suficiente" de Paredes, que empujó previamente al centrocampista.

"Se alega también ausencia de dolo, de agresión y de fuerza excesiva, así como de consecuencias dañosas o lesivas", agregó Disciplina sobre el escrito de alegaciones de la Real Sociedad. Ahora, Brais Méndez será baja para Pellegrino Matarazzo en los encuentros ante el Elche CF, este sábado en Anoeta, y el Real Madrid, el 14 de febrero en el Santiago Bernabéu.

