Arranca el nuevo programa de recompra de acciones de Banco Santander por 5.030 millones de euros

El nuevo programa de recompra de acciones de Banco Santander, por un importe aproximado de 5.030 millones de euros y para el que ya cuenta con las correspondientes aprobaciones regulatorias, arrancará este miércoles, 4 de febrero, y se extenderá hasta el 21 de julio de 2026, ambos inclusive.

El objetivo de este programa pasa por reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas, según ha informado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El número máximo de acciones a adquirir en ejecución del programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá de 1.326.455.826 acciones.

Asumiendo que el precio medio de compra de las acciones fuese de 10,60 euros, el número máximo que se adquiriría sería de aproximadamente 470 millones de títulos (aproximadamente el 3,20% del capital social del banco).

Además, el banco ha designado a Goldman Sachs International como gestor del programa, que tomará de manera independiente las decisiones sobre el momento de compra.

10.000 MILLONES DE EUROS CON CARGO A 2025 Y 2026

El importe de la recompra se divide en aproximadamente 1.800 millones de euros con cargo a los resultados del segundo semestre de 2025, y unos 3.200 millones de euros vinculados al exceso de capital por la venta del 49% de Santander Polonia.

Además, este nuevo programa forma parte del compromiso que adquirió el banco en 2025 de distribuir al menos 10.000 millones de euros con cargo a 2025 y 2026 y su exceso de capital mediante recompras de acciones.

Esta recompra se une a los 1.700 millones del programa ya completó con cargo a los resultados del primer trimestre. Así, hasta ahora, ha completado unos 6.700 millones de euros y la previsión es que esta remuneración siga aumentando tanto con los resultados de 2026 como con el exceso de capital hasta alcanzar esos 10.000 millones de euros comprometidos.

Desde 2021, incluida la recompra total de 5.000 millones de euros anunciada hoy, Santander habrá devuelto 16.200 millones de euros a los accionistas mediante recompras de acciones y habrá recomprado en torno al 18% de sus acciones en circulación.